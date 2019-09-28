Новак: Украина получит от европейских банков EUR900 млн на реконструкцию дороги Киев – Одесса

Европейские банки выделят Украине EUR900 млн на ремонт дороги Киев – Одесса, сообщил и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак.

"Нам удалось завершить переговоры с европейскими банками, с EIB и BRD, и Украина получит следующие 900 млн евро на капитальный ремонт Киев - Одесса и поднятие этой дороги к категории автобана. Со следующего строительного сезона они должны начать ремонт", - цитирует Новака сайт "Громадського".

По его словам, ремонт трассы Киев - Одесса начнется в 2020 году, после реконструкции трасса должна стать автобаном. Он уточнил, что на капитальный ремонт этой дороги необходимо 2-3 года.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. В сентябре 2019 года он подал заявление об увольнении (покинет эту должность с 1 октября).