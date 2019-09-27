SEC оштрафовала Herbalife на $20 млн

Американская Herbalife Nutrition Ltd., специализирующаяся в сфере прямых продаж, согласилась выплатить штраф в размере $20 млн для урегулирования обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о распространении ложных сведений относительно своей бизнес-модели в Китае.

Как сообщается в пресс-релизе SEC, компания в квартальных и годовых отчетах в период 2012-2018 гг. заявляла инвесторам, что хотя прямые продажи разрешены в КНР, многоуровневый маркетинг запрещен, и в результате бизнес-модель Herbalife в Китае отличается от используемых в других странах.

Комиссия указывает, что заявления компании были неверными, поскольку в КНР использовалась модель компенсации продавцам, которая очень похожа на ту, что применялась во всех других странах.

В решении SEC говорится, что публичные заявления Herbalife относительно компенсации своим продавцам были ложными и вводили в заблуждение и лишали инвесторов информации, необходимой им для полной оценки риска инвестирования в акции компании.

"Herbalife лишил инвесторов ценной информации, необходимой для оценки риска и принятия обоснованных инвестиционных решений, - сказал директор регионального отделения SEC в Нью-Йорке Марк П.Бергер. - При раскрытии информации инвесторам эмитенты должны обеспечить точность этих раскрытий".

Herbalife согласилась выплатить штраф, не признав и не опровергнув утверждения SEC.

Котировки акций Herbalife снижаются на 0,3% в ходе торгов в пятницу. Капитализация компании с начала текущего года упала на 34,7% и составляет в настоящее время около $5,8 млрд.

Созданная в 1980 году Herbalife работает в сфере прямых продаж, реализует продукцию для здорового питания, контроля веса и персонального ухода. Компания осуществляет деятельность более чем в 90 странах