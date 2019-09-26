В Инвестиционном форуме 29 октября в Мариуполе будут участвовать Зеленский, Гончарук, министры и десятки инвесторов

В работе Первого Инвестиционного форума 29 октября в Мариуполе (Донецкая обл.) под названием "Re:Think. Invest in Ukraine", организованного по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, будут участвовать сам глава государства, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, украинские министры и десятки инвесторов.

Согласно программе форума, его спикерами будут генеральный директор Гендиректората Европейской комиссии по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Кристиан Даниэльсон, первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов, министр финансов Украины Оксана Маркарова, министр развития экономики и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Выступят на форуме вице-президент ЕБРР Алан Пию, вице-президент ЕИБ Вазил Худак, вице-президент Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер, основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная, директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниэль Билак, вице-президент IFC Джорджина Бейкер, глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

В форуме примут участие более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций, более 350 гостей, среди которых – представители украинского правительства и местной власти, инвесторы, представители посольств, бизнеса, молодые лидеры и СМИ.

BIIR Engineering, "Дельта Вильмар", AirLiquid, NBT-Україна, PepsiCo, KNAUF, COFCO, SMS Group, FireFly, Carlsberg Ukraine, Eurocape Україна и другие компании представят успешные инвестиционные кейсы.

На инвестиционном форуме будут обсуждаться готовый проект концессионного конкурса Херсонского морпорта; готовящийся проект развития орошения (Херсон); проект восстановления системного водоснабжения Донецкой области (разработчик - коммунальное предприятие Донецкой ОГА "Вода Донбасса"); строительство участка железной дороги между магистралью Попасная-Купянск и железнодорожной веткой Лантратовка - Кондрашевская-Новая, восстановление электрификации железнодорожных перевозок в Донецкой и Луганской областях.