Зеленский обсудил с представителями МВФ дальнейшее сотрудничество и реформы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

"Во время встречи обсуждалась программа поддержки Фондом амбициозной повестки дня реформ в Украине, которая реализуется президентом Украины и украинским правительством и направлена на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики", - сообщает в пятницу вечером пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизации экономики и борьбу с коррупцией.

"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - заявил глава Украинского государства.

Кроме того, говорится в сообщении, стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации с ПриватБанком.

"Президент отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров", - информируют пресс-службе президента.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.