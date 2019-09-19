Оржель надеется на подписание нового договора о поставках газа с 1 января 2020 года на основе европейского законодательства

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель надеется на подписание нового контракта на транспортировку газа по территории Украины с 1 января 2020 года на основе европейского законодательства.

Об этом он сообщил в четверг в Брюсселе по окончании третьего раунда переговоров в трехстороннем формате Украина-РФ-Европейская комиссия.

Оржель напомнил, что на эти консультации украинская сторона приехала с решением Кабинета министра в отношении модели анбандинга НАК "Нафтогаз Украины". "Российская сторона подтвердила, что она готова работать по европейским правилам. Украинская сторона передала дорожную карту имплементации и необходимых шагов для того, чтобы обеспечить сертификацию ГТС с тем, чтобы мы могли подписать (контракт). Мы также передали сторонам проекты договоров", - детализировал министр.

Кроме того, по его словам, были "переданы проект договора об интерконекшен, о присоединении, и проект договора о транспортировке". "Мы активно занимаемся подготовкой для того, чтобы с 1 января 2020 года мы подписали договора в соответствии с европейским энергетическим законодательством", - подчеркнул Оржель.

Вместе с тем, он не исключил возможность того, что договор подписан не будет. "Риск неподписания пока остается на повестке дня. С украинской стороны мы будем максимально эффективными для того, чтобы подписать договор на транспортировку", - добавил министр.

При этом, по его словам, по состоянию на сегодня в подземных газовых хранилищах уже закачано на 4 млрд кубометров газа больше, чем в прошлом году. "На начало отопительного сезона у нас будет более 21 млрд кубов газа в хранилищах, и в случае неподписания, что будет неправильным, украинская сторона будет готова обеспечить своих потребителей", - отметил Оржель.

Министр также сообщил, что стороны намерены "сверить часы в 20-х числах октября".

Министр также сказал, что эти консультации "прошли очень конструктивно". "Стороны слышат друг друга и, более того, мы, как Украина занимаем активную позицию в отношении безопасности поставок газа. Безопасность поставок газа означает общую геополитическую безопасность в регионе", - резюмировал Оржель.