Экономика

19:01 19.09.2019

Оржель надеется на подписание нового договора о поставках газа с 1 января 2020 года на основе европейского законодательства

2 мин читать
Оржель надеется на подписание нового договора о поставках газа с 1 января 2020 года на основе европейского законодательства

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель надеется на подписание нового контракта на транспортировку газа по территории Украины с 1 января 2020 года на основе европейского законодательства.

Об этом он сообщил в четверг в Брюсселе по окончании третьего раунда переговоров в трехстороннем формате Украина-РФ-Европейская комиссия.

Оржель напомнил, что на эти консультации украинская сторона приехала с решением Кабинета министра в отношении модели анбандинга НАК "Нафтогаз Украины". "Российская сторона подтвердила, что она готова работать по европейским правилам. Украинская сторона передала дорожную карту имплементации и необходимых шагов для того, чтобы обеспечить сертификацию ГТС с тем, чтобы мы могли подписать (контракт). Мы также передали сторонам проекты договоров", - детализировал министр.

Кроме того, по его словам, были "переданы проект договора об интерконекшен, о присоединении, и проект договора о транспортировке". "Мы активно занимаемся подготовкой для того, чтобы с 1 января 2020 года мы подписали договора в соответствии с европейским энергетическим законодательством", - подчеркнул Оржель.

Вместе с тем, он не исключил возможность того, что договор подписан не будет. "Риск неподписания пока остается на повестке дня. С украинской стороны мы будем максимально эффективными для того, чтобы подписать договор на транспортировку", - добавил министр.

При этом, по его словам, по состоянию на сегодня в подземных газовых хранилищах уже закачано на 4 млрд кубометров газа больше, чем в прошлом году. "На начало отопительного сезона у нас будет более 21 млрд кубов газа в хранилищах, и в случае неподписания, что будет неправильным, украинская сторона будет готова обеспечить своих потребителей", - отметил Оржель.

Министр также сообщил, что стороны намерены "сверить часы в 20-х числах октября".

Министр также сказал, что эти консультации "прошли очень конструктивно". "Стороны слышат друг друга и, более того, мы, как Украина занимаем активную позицию в отношении безопасности поставок газа. Безопасность поставок газа означает общую геополитическую безопасность в регионе", - резюмировал Оржель.

Теги: #оржель #газ #контракт #транзит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:03 19.09.2019
Украину больше всего интересует транзит, а Россию – поставки газа Украине – Шефчович

Украину больше всего интересует транзит, а Россию – поставки газа Украине – Шефчович

19:44 19.09.2019
Исполнительный директор "Нафтогаза", по-прежнему, считает базовым сценарием приостановку "Газпромом" транзита с 1 января

Исполнительный директор "Нафтогаза", по-прежнему, считает базовым сценарием приостановку "Газпромом" транзита с 1 января

19:23 19.09.2019
Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок - Шефчович

Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок - Шефчович

19:22 19.09.2019
Новак: уверен, найдем все решения, чтобы поставки газа в ЕС с 1 января не прерывались

Новак: уверен, найдем все решения, чтобы поставки газа в ЕС с 1 января не прерывались

19:19 19.09.2019
Глава нового газотранспортного оператора Украины присоединится к газовым переговорам с РФ – Шефчович

Глава нового газотранспортного оператора Украины присоединится к газовым переговорам с РФ – Шефчович

19:00 19.09.2019
Консультации по газу прошли конструктивно, РФ подтвердила готовность работать по европейским правилам – Оржель

Консультации по газу прошли конструктивно, РФ подтвердила готовность работать по европейским правилам – Оржель

18:36 19.09.2019
Шефчович: стороны на трехсторонних переговорах согласились, что новый контракт на транзит должен основываться на законодательстве ЕС

Шефчович: стороны на трехсторонних переговорах согласились, что новый контракт на транзит должен основываться на законодательстве ЕС

18:34 19.09.2019
Миллер: Обсуждается правовой вопрос нового контракта с Украиной, есть "план Б" - его короткая пролонгация

Миллер: Обсуждается правовой вопрос нового контракта с Украиной, есть "план Б" - его короткая пролонгация

16:12 19.09.2019
ЕС приветствует решение Украины об анбандлинге "Нафтогаза" как важный элемент для успеха переговоров по газу с РФ

ЕС приветствует решение Украины об анбандлинге "Нафтогаза" как важный элемент для успеха переговоров по газу с РФ

14:34 19.09.2019
Рада приняла закон о "перезагрузке власти", вводящий контрактную госслужбу

Рада приняла закон о "перезагрузке власти", вводящий контрактную госслужбу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок - Шефчович

Новак: уверен, найдем все решения, чтобы поставки газа в ЕС с 1 января не прерывались

"Нафтогаз" подтверждает конструктивизм прошедших трехсторонних переговоров

Оржель говорит о возможности потенциального доступа иностранных партнеров к украинской ГТС при существующей формуле анбандлинга "Нафтогаза"

Консультации по газу прошли конструктивно, РФ подтвердила готовность работать по европейским правилам – Оржель

ПОСЛЕДНЕЕ

Airbnb планирует провести IPO в течение 2020 года

"Нафтогаз" подтверждает конструктивизм прошедших трехсторонних переговоров

Оржель говорит о возможности потенциального доступа иностранных партнеров к украинской ГТС при существующей формуле анбандлинга "Нафтогаза"

Гендиректор "Укрпошты": как будут ездить посылки на Новый год - решится 24 сентября в Женеве

Милованов выступает за создание в Украине системы мониторинга конечных бенефициаров

Гендиректор "Укрпошты" ожидает от парламента выведения ее из списка компаний, не подлежащих приватизации

Мининфраструктуры инициирует пересмотр порядка растаможивания "евроблях"

Нефть дорожает, цена Brent поднялась выше $64,5 за баррель

"Укрпошта" запустила тестовую доставку на электросамокатах в Киеве

Верховная Рада утвердила Сенниченко главой Фонда госимущества

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА