Консультации по газу прошли конструктивно, РФ подтвердила готовность работать по европейским правилам – Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель позитивно оценивает состоявшиеся в Брюсселе трехсторонние консультации по вопросу транзита российского газа через территорию Украины.

"Консультации прошли очень конструктивно, стороны слышат друг друга… Европейская сторона будет сотрудничать и поддерживать Украину по части необходимых действий для сертификации оператора ГТС, российская сторона подтвердила, что она готова работать по европейским правилам", – сказал он в ходе состоявшегося после переговоров общения с журналистами в четверг.

Украина со своей стороны передала дорожную карту отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа и сертификации оператора.

"Украина передала сторонам также проекты договоров об interconnection, а также проект договора о транспортировке. Мы, со своей стороны, максимально активно занимаемся тем, чтобы мы могли с 1 января подписать договора в полном соответствии с европейским энергетическим законодательством", – сказал он.