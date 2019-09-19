Экономика

19:00 19.09.2019

Консультации по газу прошли конструктивно, РФ подтвердила готовность работать по европейским правилам – Оржель

1 мин читать
Консультации по газу прошли конструктивно, РФ подтвердила готовность работать по европейским правилам – Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель позитивно оценивает состоявшиеся в Брюсселе трехсторонние консультации по вопросу транзита российского газа через территорию Украины.

"Консультации прошли очень конструктивно, стороны слышат друг друга… Европейская сторона будет сотрудничать и поддерживать Украину по части необходимых действий для сертификации оператора ГТС, российская сторона подтвердила, что она готова работать по европейским правилам", – сказал он в ходе состоявшегося после переговоров общения с журналистами в четверг.

Украина со своей стороны передала дорожную карту отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа и сертификации оператора.

"Украина передала сторонам также проекты договоров об interconnection, а также проект договора о транспортировке. Мы, со своей стороны, максимально активно занимаемся тем, чтобы мы могли с 1 января подписать договора в полном соответствии с европейским энергетическим законодательством", – сказал он.

Теги: #оржель #газ #переговоры #транзит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:03 19.09.2019
Украину больше всего интересует транзит, а Россию – поставки газа Украине – Шефчович

Украину больше всего интересует транзит, а Россию – поставки газа Украине – Шефчович

19:44 19.09.2019
Исполнительный директор "Нафтогаза", по-прежнему, считает базовым сценарием приостановку "Газпромом" транзита с 1 января

Исполнительный директор "Нафтогаза", по-прежнему, считает базовым сценарием приостановку "Газпромом" транзита с 1 января

19:23 19.09.2019
Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок - Шефчович

Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок - Шефчович

19:22 19.09.2019
Новак: уверен, найдем все решения, чтобы поставки газа в ЕС с 1 января не прерывались

Новак: уверен, найдем все решения, чтобы поставки газа в ЕС с 1 января не прерывались

19:19 19.09.2019
Глава нового газотранспортного оператора Украины присоединится к газовым переговорам с РФ – Шефчович

Глава нового газотранспортного оператора Украины присоединится к газовым переговорам с РФ – Шефчович

19:01 19.09.2019
Оржель надеется на подписание нового договора о поставках газа с 1 января 2020 года на основе европейского законодательства

Оржель надеется на подписание нового договора о поставках газа с 1 января 2020 года на основе европейского законодательства

18:36 19.09.2019
Шефчович: стороны на трехсторонних переговорах согласились, что новый контракт на транзит должен основываться на законодательстве ЕС

Шефчович: стороны на трехсторонних переговорах согласились, что новый контракт на транзит должен основываться на законодательстве ЕС

18:34 19.09.2019
Миллер: Обсуждается правовой вопрос нового контракта с Украиной, есть "план Б" - его короткая пролонгация

Миллер: Обсуждается правовой вопрос нового контракта с Украиной, есть "план Б" - его короткая пролонгация

16:12 19.09.2019
ЕС приветствует решение Украины об анбандлинге "Нафтогаза" как важный элемент для успеха переговоров по газу с РФ

ЕС приветствует решение Украины об анбандлинге "Нафтогаза" как важный элемент для успеха переговоров по газу с РФ

09:56 19.09.2019
Очередной раунд трехсторонних консультаций о будущем транзите газа через Украину пройдет в Брюсселе

Очередной раунд трехсторонних консультаций о будущем транзите газа через Украину пройдет в Брюсселе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок - Шефчович

Новак: уверен, найдем все решения, чтобы поставки газа в ЕС с 1 января не прерывались

"Нафтогаз" подтверждает конструктивизм прошедших трехсторонних переговоров

Оржель говорит о возможности потенциального доступа иностранных партнеров к украинской ГТС при существующей формуле анбандлинга "Нафтогаза"

Оржель надеется на подписание нового договора о поставках газа с 1 января 2020 года на основе европейского законодательства

ПОСЛЕДНЕЕ

Airbnb планирует провести IPO в течение 2020 года

"Нафтогаз" подтверждает конструктивизм прошедших трехсторонних переговоров

Оржель говорит о возможности потенциального доступа иностранных партнеров к украинской ГТС при существующей формуле анбандлинга "Нафтогаза"

Гендиректор "Укрпошты": как будут ездить посылки на Новый год - решится 24 сентября в Женеве

Милованов выступает за создание в Украине системы мониторинга конечных бенефициаров

Гендиректор "Укрпошты" ожидает от парламента выведения ее из списка компаний, не подлежащих приватизации

Мининфраструктуры инициирует пересмотр порядка растаможивания "евроблях"

Нефть дорожает, цена Brent поднялась выше $64,5 за баррель

"Укрпошта" запустила тестовую доставку на электросамокатах в Киеве

Верховная Рада утвердила Сенниченко главой Фонда госимущества

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА