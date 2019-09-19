Экономика

13:10 19.09.2019

С 1 октября украинцы не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 коп. для наличных расчетов

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С 1 октября украинцы не смогут использовать монеты 1, 2 и 5 коп. для наличных расчетов

Монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. перестанут быть платежным средством в Украине и будут изъяты из наличного оборота с 1 октября 2019 года, сообщил на брифинге заместитель председателя НБУ Сергей Холод.

По его словам, из обращения будет также постепенно выводиться монета номиналом 25 коп., которая пока останется платежным средством. Монеты этого номинала, попадая в банки, будут изыматься из обращения и их количество будет постепенно уменьшаться.

Холод заверил, что изъятие монет не является поводом для волнения. "На протяжении последующих трех лет все смогут обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в банках и Национальном банке", - сказал он.

Так, в течение первого года с даты изъятия их из обращения (до 30 сентября 2020 года включительно) их можно будет обменять во всех отделениях украинских банков, а в течение трех лет с даты изъятия их из обращения (до 30 сентября 2022 года включительно) в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Холод также сообщил, что изъятые из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп НБУ утилизирует. Утилизация будет происходить путем уничтожения на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а металл пойдет на переплавку.

Как отметил Холод, решение об изъятии из обращения мелких монет является частью комплексного решения по оптимизации номинального ряда банкнот и монет. "В перспективе банкнотно-монетный ряд гривни сократится с 17 до 12 номиналов. Так он приблизится к наиболее применяемой мировой практике: всего останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Это сделает наличные расчеты удобными, простыми и комфортными", - сказал Холод.

Теги: #нбу #монеты #нацбанк
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