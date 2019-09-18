Экономика

14:25 18.09.2019

ЕК официально объявила о проведении 19 сентября трехсторонних консультаций по газу ЕС-Украина-РФ

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ЕК официально объявила о проведении 19 сентября трехсторонних консультаций по газу ЕС-Украина-РФ

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила в коммюнике сообщавшуюся ранее ее представителями информацию о проведении в четверг в Брюсселе трехсторонних консультаций по газоснабжению между ЕС, Украиной и РФ.

"Завтра, 19 сентября, в Брюсселе состоится третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года", - говорится в сообщении ЕК, распространенном в среду.

В документе отмечается, что заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович будет председательствовать на этом раунде трехсторонних политических консультаций по газу.

Перед трехсторонними консультациями Шефчович проведет двусторонние встречи как с делегацией Украины во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем, так и с делегацией России во главе с министром энергетики Александром Новаком. Будут также участвовать руководители "Нафтогаза" и "Газпрома", сообщила Еврокомиссия.

В коммюнике приводятся слова Шефчовича, который заявил: "Я уверен, что прогресс (на консультациях - ИФ) даст сильный положительный сигнал рынку и потребителям в преддверии зимнего сезона".

Еврокомиссия объясняет, что консультации будут сосредоточены вокруг того, как отразить энергетические правила ЕС в будущем соглашении, каковыми будут продолжительность будущего контракта, необходимые гибкие объемы и также тарифы.

В ЕК напоминают, что предыдущие трехсторонние политические консультации состоялись 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года.

Теги: #рф #ек #украина #газ #ес
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