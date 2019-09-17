Экономика

17:50 17.09.2019

Рада может отстрочить введение РРО до 2021 г. и повысить лимит для 2-й группы "единщиков" - источник

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Рада может отстрочить введение РРО до 2021 г. и повысить лимит для 2-й группы "единщиков" - источник

Поправки ко второму чтению законопроектов №1053-1 о фискализации расчетных операций и №1073 о "кешбэке" будут предусматривать отсрочку введения регистраторов расчетных операций (РРО) с 2020-го на 2021 год и повышение годового лимита дохода для второй группы плательщиков единого налога с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник во фракции по итогам заседания "Слуги народа" с участием представителей правительства и бизнеса.

"В результате пришли к компромиссу – лимит для второй группы будет увеличен до 2,5 млн грн, штрафы – уменьшат, а внедрение РРО отстрочат до 2021 года", – сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что в ходе заседания генеральный директор маркетплейса Kasta.ua Андрей Логвин дал положительный отзыв о "пилотной" системе по РРО, которая позволяет в качестве кассового аппарата использовать смартфон, планшет или другой девайс.

"Он тестировал новую систему и дал вывод, что это можно применять", – указал собеседник.

В заседании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, а также представители компаний, в том числе руководитель "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"Был горячий откровенный разговор относительно ФЛП, потому что кто-то общается с бизнесом, кто-то сам был предпринимателем. Но в целом все конструктивно", – резюмировал он.

Как сообщалось, Верховная Рада 10 сентября приняла в первом чтении законопроект №1053-1 о внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг", который позволяет использовать программные РРО на ряду с традиционными. Помимо этого, законопроект упрощает процедуру регистрации такого аппарата.

При этом штрафы за нарушения работы с РРО (выдачу чека на неполную сумму стоимости товаров или услуг, например, или непроведение расчетных операций через РРО) увеличиваются до 150% стоимости товара за первое нарушение (в настоящее время – 1 грн) и до 250% стоимости за последующие (в настоящее время - 100%). Документ предусматривает также увеличение штрафов за другие нарушения.

В тот же день народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект №1073 о "кешбеке", который предусматривает механизм компенсации покупателю стоимости покупки дороже 100 грн в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

Теги: #налоги #флп #рада #рро
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