Экономика

17:42 17.09.2019

События вокруг ПриватБанка и экс-главы НБУ Гонтаревой дают бизнесу и инвесторам тревожный сигнал – бизнес-ассоциации

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События вокруг ПриватБанка и экс-главы НБУ Гонтаревой дают бизнесу и инвесторам тревожный сигнал – бизнес-ассоциации

Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата взволнованы последними событиями вокруг ПриватБанка и экс-главы Национального банка Украина Валерии Гонтаревой и призвали президента Владимира Зеленского, правительство и правоохранительные органы отреагировать должным образом, указано в совместном заявлении бизнес-ассоциаций во вторник.

"Подобные ситуации однозначно дают как бизнесу, так и инвесторам, тревожный сигнал и ставят под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом в Украине", – указывается в заявлении.

"Бизнес-общественность призывает президента, правительство и правоохранительные органы отреагировать должным образом на такие случаи, используя принципы справедливости, равности и защищенности всех граждан независимо от должностей и политических взглядов", – подчеркивается в сообщении.

По мнению представителей бизнес-ассоциаций, национализация в 2016 году стала важным шагом для финансовой и макроэкономической стабильности в Украине, что поспособствовало стабильности банковской системы.

"Обеспечение макроэкономической стабильности, независимости НБУ и продолжение сотрудничества с МВФ для стабильного экономического развития Украины также должны быть нерушимыми приоритетами для всех ветвей власти", – отмечают в бизнес-ассоциациях.

Теги: #приватбанк #гонтарева #атп #поджег #еба #бизнес
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