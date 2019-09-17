Экономика

15:53 17.09.2019

SkyUp с конца ноября запустит рейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив

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SkyUp с конца ноября запустит рейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив

Украинский лоукостер авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы в Тель-Авив (Израиль) из Львова и Запорожья с 28 ноября 2019 года.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, рейсы Львов - Тель-Авив будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в один конец без багажа в настоящее время составляет от 2,4 тыс. грн.

Рейсы Запорожье – Тель-Авив также будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в один конец без багажа в настоящее время составляет от 2,3 тыс. грн.

Как сообщалось, Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) 30 июля 2019 года одобрила заявки авиакомпании SkyUp на рейсы Львов - Тель-Авив и Запорожье - Тель-Авив.

SkyUp Airlines в первом полугодии 2019 года перевезла 668,5 тыс. пассажиров.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.

ООО "Авиакомпания "Скайап" создано в июне 2017 года. Вначале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право полетов в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев-Шарм-эль-Шейх.

Теги: #skyup #авиакомпания #лоукостер
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