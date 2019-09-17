"Гарантированный покупатель" за первую декаду сентября уплатил производителям ВИЭ 1 млрд грн

ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПо) уплатило производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу 1,07 млрд грн авансового платежа за отпущенную с 1 по 10 сентября э/э.

Согласно пресс-релизу предприятия, специалисты ГарПо заблаговременно подготовили все необходимые расчеты и предоставили их в ЧАО НЭК "Укрэнерго".

"Гарантированный покупатель" смог осуществить платежи сразу после поступления средств от "Укрэнерго", - сообщается в пресс-релизе.

Как сообщалось, ГарПо 28 августа направило 3 млрд грн производителям по "зеленому" тарифу за отпущенную в июле электроэнергию, выполнив на 100% свои обязательства перед ними за первый месяц работы нового рынка.

ГП "Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения. ГарПо покупает э/э у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь.

Кроме того, предприятие будет отвечать за проведение аукционов для "зеленой" генерации, которые должны начаться с 2020 года.