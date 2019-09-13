Экономика

11:50 13.09.2019

Подозрения следователей связаны с наймом ПриватБанком рекрутинговых компаний

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Подозрения следователей связаны с наймом ПриватБанком рекрутинговых компаний

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Подозрения следователей связаны с наймом ПриватБанком рекрутинговых компаний.

Об этом говорится в поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина" тексте определения суда Жовтневого районного суда города Днепра от 9 сентября 2019 года, на основании которого сотрудники Соборного отделения полиции 11 сентября провели обыск в головном офисе ПриватБанка в Днепре для выемки документов по делу о его консультантах.

"Не принимая во внимание то, что в структуре этого банка есть подразделения, осуществляющие подбор персонала и информационное обеспечение АО КБ "ПриватБанк", 20 апреля 2018 года между АО КБ "ПриватБанк" и представителем бренда Odgers Berndston в Украине ООО "Телент Эдвайзорс", а также с ООО "Си Эф Си Консалтинг компании" подписаны договоры о предоставлении консультационных услуг по исследованию рынка специалистов с целью подбора кандидатов на работу в указанном банковском учреждении, а также о предоставлении услуг информационного обеспечения ", - указывается в материалах суда.

Как сообщалось, группа лиц при поддержке спецназа полиции в полдень 11 сентября прибыла в головной офис ПриватБанка в Днепре, основывая свои действия определением Жовтневого районного суда Днепра.

"Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы "незаконности" привлечения рекрутинговых компаний районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять все документы, связанные с юридической защитой банка", - указано в сообщении банка.

Как сообщалось, ПриватБанк 26 июля этого года, на следующий день после завершения слушания дела против бывших акционеров в Апелляционном суде Англии и Уэльса, получил постановление украинского суда с требованием предоставить детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) все документы об основаниях и условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов. Основанием для следственных действий детективов НАБУ являются заявления 2017-2018 годов от народных депутатов Рады прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которые в СМИ и открытых источниках связываются с бывшими владельцами банка.

"Производства по их жалобам были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам восстановлены летом 2019 года", - отметили в ПриватБанке.

В финучреждении также обратили внимание, что детективы НАБУ настаивали на срочном изъятии документов, поскольку якобы возникла "реальная угроза изменения или уничтожения документов". В банке также выразили удивление тем, что суд беспрекословно согласился с мнением детективов, чтоПриватБанк якобы нарушил закон "О публичных закупках", хотя его действие на коммерческие банки не распространяется.

Одновременно ПриватБанк был полностью исключен из судебного процесса и лишен всякой возможности представить свою позицию и доказательства в суде, тогда как вынесенное постановление обжалованию не подлежит, указали в финучреждении.

Банк призвал руководство НАБУ гарантировать защиту адвокатской тайны и конфиденциальность изъятых документов, поскольку утечка информации может подорвать защиту интересов банка в судах Украины, США, Великобритании и Кипра, где ПриватБанк борется за возмещение убытков, причиненных ему в период до национализации, на общую сумму более $6 млрд.

Теги: #правление #приватбанк #финдиректор #растраты
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