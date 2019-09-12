"Укрлендфарминг" рассчитывает на погашение 59 млн грн долгов за молоко группой "Альмира" Балюка в рамках реструктуризации

Предприятия группы компаний "Укрлендфарминг", которым молочная группа "Альмира" предпринимателя Олега Балюка за три года задолжала около 59 млн грн, рассчитывает на то, что выплата этих средств животноводам станет первоочередной в рамках начатой процедуры реструктуризации долгов "Альмиры" перед Укрэксимбанком, сообщила операционный директор "Укрлендфарминг" Галина Глоток.

"Уже 10 дней наши сотрудники пикетируют предприятие "Гадячсыр", входящее в группу "Альмира" Балюка, с требованием дать хоть какой-то ответ о судьбе задолженности в 59 млн грн, которая в течение трех лет накопилась перед нашими предприятиями за поставленное молоко", - отметила она, комментируя агентству "Интерфакс-Украина" информацию об открытии Укрэксимбанком процедуры финансовой реструктуризации задолженности ООО "Техмолпром", ООО "Агропродэкспорт" и ООО "РВД-Агро" Балюка.

Глоток считает, что предприятия группы "Альмира", которые получат возможность реструктуризации долгов перед банками, обязаны в первую очередь рассчитаться с поставщиками молока, оказавшимися в нынешних условиях на грани закрытия и уже вынужденными уменьшать поголовье стада и сокращать штат сотрудников.

По ее словам, речь идет примерно о 1,5 тыс. сотрудников, а сумма долга примерно равна сумме осуществленных в этом году предприятиями-поставщиками молока налогов и сборов по зарплате.

"Мы выиграли все возможные суды, но средств за поставленную продукцию от должника так и не увидели. То, что "Альмира" реструктуризирует долги, означает, что у должника появятся оборотные средства. Мы считаем, что должник в первую очередь обязан рассчитаться с поставщиками", - заявила операционный директор "Укрлендфарминга".