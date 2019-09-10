"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292% – источник

Государственная компания "Укрзализныця" привлекла $100 млн, доразместив еврооблигации с погашением в 2024 году на $94,9 млн по номиналу, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

По его данным, цена размещения составила 103,8% номинала, доходность – 7,292% годовых.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 2 июля 2019 года разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 8,25% годовых. Организаторами размещения выступили JP Morgan и инвесткомпания Dragon Capital. Установленная ставка оказалась более чем на 1,5 процентных пункта ниже купона по существующему выпуску от 2013 года.

По данным главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг, а спрос в 5 раз превысил предложение и достиг $2,5 млрд.