Экономика

19:16 10.09.2019

Рада поддержала лицензирование ГИЯРУ добычи урана

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Рада поддержала лицензирование ГИЯРУ добычи урана

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий, в частности, введение лицензирования деятельности по добыче урановой руды Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" на вечернем пленарном заседании во вторник за основу поддержало 293 народных депутатов, в целом – 264.

На сегодня лицензирование со стороны ГИЯРУ, согласно закону "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии", осуществлялось на переработку урановых руд, а также их перевозку.

Кроме того, Рада также внесла ряд изменений в закон "О защите человека от влияния ионизирующего облучения".

Теги: #уран #лицензирование #рада #добыча
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