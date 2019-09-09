Экономика

19:09 09.09.2019

Украина презентовала ЕК новую модель отделения оператора ГТС

1 мин читать
Украина презентовала ЕК новую модель отделения оператора ГТС

Украина в понедельник в Брюсселе презентовала Европейской комиссии (ЕК) новую модель отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) страны.

Согласно сообщению министерства энергетики и защиты окружающей среды, украинская делегация обсудила с представителями комиссии шаги, которые будут сделаны для своевременного проведения анбандлинга.

"Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и "Нафтогаз" готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", - приводятся в сообщении слова глава Минэкологии Алексея Оржеля.

Он также выразил уверенность, что участие ЕК в предстоящих 19 сентября трехсторонних газовых переговорах позволит найти конструктивное решение для подписания нового договора на транзит российского газа через ГТС Украины, соответствующее европейскому законодательству.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", одним из рассматриваемых вариантов анбандлинга является объединение оператора ГТС с оператором магистральных и межгосударственных линий электропередачи страны НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Европейская комиссия уже предложила Газпрому поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

Теги: #гтс #анбандлинг #ек #оператор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:42 09.09.2019
Импорт газа Украиной из Европы достиг максимальных 69,1 млн куб. м/сутки

Импорт газа Украиной из Европы достиг максимальных 69,1 млн куб. м/сутки

12:45 09.09.2019
"Укртрансгаз" выполнил 85% работ по ремонту и модернизации ГТС к отопительному сезону

"Укртрансгаз" выполнил 85% работ по ремонту и модернизации ГТС к отопительному сезону

12:15 09.09.2019
Шефчович подтвердил трехсторонние консультации по газу в Брюсселе 19 сентября

Шефчович подтвердил трехсторонние консультации по газу в Брюсселе 19 сентября

09:55 20.08.2019
НКРЭКУ понадобится около 4 месяцев на рассмотрение документов на сертификацию нового оператора ГТС

НКРЭКУ понадобится около 4 месяцев на рассмотрение документов на сертификацию нового оператора ГТС

18:28 13.08.2019
РФ будет вынуждена прокачивать через украинскую ГТС не менее 50 млрд куб м газа ежегодно в ближайшие полтора-два года – председатель Совета НБУ

РФ будет вынуждена прокачивать через украинскую ГТС не менее 50 млрд куб м газа ежегодно в ближайшие полтора-два года – председатель Совета НБУ

10:35 12.08.2019
Коболев приветствует поддержку Зеленским законопроекта о концессии

Коболев приветствует поддержку Зеленским законопроекта о концессии

18:56 01.08.2019
В ЕС вступили в силу новые правила по прекурсорам взрывчатки и по противодействию финансированию терроризма

В ЕС вступили в силу новые правила по прекурсорам взрывчатки и по противодействию финансированию терроризма

11:43 31.07.2019
"Укртрансгаз" сообщает о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

"Укртрансгаз" сообщает о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

13:22 17.07.2019
"Газпром" на 25% увеличил транзита газа в ЕС через украинскую территорию

"Газпром" на 25% увеличил транзита газа в ЕС через украинскую территорию

17:14 16.07.2019
Минюст зарегистрировал Государственную таможенную службу

Минюст зарегистрировал Государственную таможенную службу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ отменил лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг

Дефляция в Украине в августе составила 0,3% – Госстат

Импорт газа Украиной из Европы достиг максимальных 69,1 млн куб. м/сутки

"Галичина-Запад" уничтожила 72,6 тыс. голов свиней из-за АЧС

Шефчович подтвердил трехсторонние консультации по газу в Брюсселе 19 сентября

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиакомпания МАУ готова развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта ВПП

НБУ отменил лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг

Нефтяной рынок ускорил рост, цена Brent превысила $62 за баррель

Интриги на выборах главы МВФ не будет: кандидатура Георгиевой оказалась единственной

Консолидация надзора над небанковскими рынками по модели "Твин Пикс" наиболее эффективно - мнение

Более трети мировых иностранных инвестиций используется компаниями для уклонения от налогов - исследование

Дефляция в Украине в августе составила 0,3% – Госстат

Мирошников покидает должность президента МАУ, его сменит замгендиректора аэропорта "Борисполь"

Депутаты обновили редакцию законопроекта об открытии космоса для частных компаний

Украина и ЕС согласовывают позиции накануне 3-х сторонних газовых переговоров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА