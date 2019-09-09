Мирошников покидает должность президента МАУ, его сменит замгендиректора аэропорта "Борисполь"

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Юрий Мирошников покидает свою должность в связи с истечением контракта, новым президентом МАУ назначен заместитель генерального директора международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.) Евгений Дыхне.

Об этом сообщил совладелец, председатель наблюдального совета авиакомпании Арон Майберг во время пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По его словам, контракт с Дыхне вступает в силу 18 сентября.

Юрий Мирошников был на посту президента МАУ с 2004 года. С 1999 по 2004 год был первым вице-президентом компании, в 1994-1999 гг. - вице-президентом по коммерции.

До назначения в МАУ Дыхне с 2017 года был заместителем генерального директора аэропорта "Борисполь". С сентября 2014 года по март 2017 года – и. о. гендиректора аэропорта "Борисполь". С 2009-го по 2013 год был замначальника пассажирского главка "Укрзализныци". В 1994-1999 гг. - вице-президентом по коммерции.

Как сообщалось, в августе акционеры МАУ обновили состав набсовета (НБ) авиакомпании и переизбрали председателем Арона Майберга. Из состава набсовета выбыл Максим Ковтун (член набсовета - с 9 апреля 2019 года) и на правах представителя акционера ООО "Кэпитал инвестмент проджект" вошел Владимир Богацкий - руководитель направления по организации закупок МАУ. До работы в авиакомпании Богацкий занимал пост финансового директора в Украине и Грузии, а также исполнительного финансового директора региона Восточная Европа компании Avon Products.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закончила 2018 год с чистым убытком 2 млрд 696,132 млн грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. В то же время, по словам главы набсовета МАУ Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с более 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ. Обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира.

Сегодня в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (KBP).