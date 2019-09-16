Экономика

10:51 16.09.2019

МАУ изменила состав набсовета

2 мин читать
МАУ изменила состав набсовета

Акционеры авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) уволили Юрия Мирошникова с поста президента компании, оставив при этом членом наблюдательного совета.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), полномочия Мирошникова как президента МАУ прекратились с 12 сентября 2019 года в связи с окончанием срока действия контракта. Срок избрания его членом набсовета не определен.

При этом уточняется, что Мирошников является представителем акционера Ontobet Promotions Limited.

Временно исполняющим обязанности президента МАУ назначен Александр Бобровников (с 13 по 17 сентября 2019 года).

Акционеры также уволили с должности члена набсовета МАУ Андрея Загорулько.

Как сообщалось, президент авиакомпании МАУ Юрий Мирошников покидает свою должность в связи с истечением срока контракта, новым президентом МАУ назначен заместитель генерального директора международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.) Евгений Дыхне.

В августе акционеры МАУ обновили состав набсовета (НБ) авиакомпании и переизбрали председателем Арона Майберга. Из состава набсовета выбыл Максим Ковтун (член набсовета - с 9 апреля 2019 года) и на правах представителя акционера ООО "Кэпитал инвестмент проджект" вошел Владимир Богацкий - руководитель направления по организации закупок МАУ. До работы в авиакомпании Богацкий занимал пост финансового директора в Украине и Грузии, а также исполнительного финансового директора региона Восточная Европа компании Avon Products.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закончила 2018 год с чистым убытком 2 млрд 696,132 млн грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. В то же время, по словам главы набсовета МАУ Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с более 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ. Обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира.

В настоящее время в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (KBP).

Теги: #мау #набсовет #мирошников
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:28 09.09.2019
Авиакомпания МАУ готова развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта ВПП

Авиакомпания МАУ готова развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта ВПП

16:45 09.09.2019
Мирошников покидает должность президента МАУ, его сменит замгендиректора аэропорта "Борисполь"

Мирошников покидает должность президента МАУ, его сменит замгендиректора аэропорта "Борисполь"

13:23 16.08.2019
НБУ отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка

НБУ отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка

15:24 31.07.2019
Наблюдательный совет ПриватБанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США Шэрон Иcки

Наблюдательный совет ПриватБанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США Шэрон Иcки

13:16 29.07.2019
Набсовет "Днепроспецстали" повторно подтвердил решение об увольнении и.о. предправления

Набсовет "Днепроспецстали" повторно подтвердил решение об увольнении и.о. предправления

11:02 23.07.2019
ФГИ сменил 3 из 5 членов набсовета ОПЗ

ФГИ сменил 3 из 5 членов набсовета ОПЗ

12:54 22.07.2019
Набсовет "Укргидроэнерго" займется вопросами экспорта и комплаенса – Микольская

Набсовет "Укргидроэнерго" займется вопросами экспорта и комплаенса – Микольская

12:27 11.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию обновил набсовет НОТУ

Нацсовет по телерадиовещанию обновил набсовет НОТУ

21:01 05.07.2019
Правительство утвердило членов набсоветов ПриватБанка и Ощадбанка по квоте президента - источник

Правительство утвердило членов набсоветов ПриватБанка и Ощадбанка по квоте президента - источник

11:24 02.07.2019
МАУ запустила комбинированные автобус-авиа рейсы из Винницы совместно с "АТАСС-Борисполь"

МАУ запустила комбинированные автобус-авиа рейсы из Винницы совместно с "АТАСС-Борисполь"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд не приостановил продажу ПИБа

Fitch повысил рейтинг "Нафтогаза" до "В"

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты на 73%

Кабмин в воскресенье внесет в Раду проект госбюджета на 2020г с дефицитом 2,09%

Правительство Украины откорректирует макропрогноз при доработке проекта госбюджета-2020

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд не приостановил продажу ПИБа

Работники заводов GM в США объявили общенациональную забастовку

На запорожскую Хортицу пустили троллейбусы с автономным ходом

Fitch повысил рейтинг "Нафтогаза" до "В"

Герус раскритиковал "Укрзализныцю" за низкую оборачиваемость вагонов

Золото дорожает после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты на 73%

Проект госбюджета-2020 предусматривает 380 млрд грн заимствований

Кабмин отказался от идеи агродотаций крупным предприятиям в 2020 году в пользу поддержки фермеров

Кабмин в воскресенье внесет в Раду проект госбюджета на 2020г с дефицитом 2,09%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА