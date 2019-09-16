МАУ изменила состав набсовета

Акционеры авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) уволили Юрия Мирошникова с поста президента компании, оставив при этом членом наблюдательного совета.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), полномочия Мирошникова как президента МАУ прекратились с 12 сентября 2019 года в связи с окончанием срока действия контракта. Срок избрания его членом набсовета не определен.

При этом уточняется, что Мирошников является представителем акционера Ontobet Promotions Limited.

Временно исполняющим обязанности президента МАУ назначен Александр Бобровников (с 13 по 17 сентября 2019 года).

Акционеры также уволили с должности члена набсовета МАУ Андрея Загорулько.

Как сообщалось, президент авиакомпании МАУ Юрий Мирошников покидает свою должность в связи с истечением срока контракта, новым президентом МАУ назначен заместитель генерального директора международного аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.) Евгений Дыхне.

В августе акционеры МАУ обновили состав набсовета (НБ) авиакомпании и переизбрали председателем Арона Майберга. Из состава набсовета выбыл Максим Ковтун (член набсовета - с 9 апреля 2019 года) и на правах представителя акционера ООО "Кэпитал инвестмент проджект" вошел Владимир Богацкий - руководитель направления по организации закупок МАУ. До работы в авиакомпании Богацкий занимал пост финансового директора в Украине и Грузии, а также исполнительного финансового директора региона Восточная Европа компании Avon Products.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закончила 2018 год с чистым убытком 2 млрд 696,132 млн грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. В то же время, по словам главы набсовета МАУ Майберга, одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с более 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ. Обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира.

В настоящее время в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (KBP).