Экономика

16:33 09.09.2019

Депутаты обновили редакцию законопроекта об открытии космоса для частных компаний

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Депутаты обновили редакцию законопроекта об открытии космоса для частных компаний

В Верховную Раду внесена новая редакция законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины", разрешающего частным компаниям вести космическую деятельность, в том числе запускать ракеты в космос.

Документ подготовлен группой депутатов из фракций "Слуга народа", сообщила координатор направления eHealth со стороны президента Украины Яника Мерило на своей странице в Facebook.

"В первый же день депутаты зарегистрировали законопроект об открытии космоса для частных компаний, но получилось так, что этот законопроект был не тот, который был разработан BRDO и частным рынком. Огромное спасибо депутатам, руководителю комитета и автору законопроекта Дмитрию Наталухе, команде "Слуги народа" и премьеру Алексею Гончаруку за быструю реакцию, абсолютное взаимопонимание и сотрудничество относительно того, что небо надо открывать. После проведения консультаций и обсуждения проблем в данном законопроекте законопроект был отозван и переподан в таком виде, который реально открывает небо", - написала она.

Мерило считает, что в Украине много компаний, которые могли бы разрабатывать разные различные решения для космической отрасли, подчеркивая, что космос сегодня скорее относится к логистике, чем к оборонному сектору.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, текст которой обнародован на сайте Верховной Рады, его принятие обеспечит создание конкурентной среды для развития наряду с государственным сектором космической отрасли также и предприятий частной собственности, а также приведет к привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.

Законопроект также переводит ведение космической деятельности из лицензируемого в осуществляемое в декларативном принципе.

На данный момент в Украине деятельность, связанная с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, может осуществляться только государственными компаниями.

Теги: #космос #законопроект #рада
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