Трехсторонние переговоры по газу пройдут в Брюсселе 19 сентября - источник в Еврокомиссии

Переговоры ЕС-РФ-Украина по газоснабжению согласованы на 19 сентября в Брюсселе, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в Европейской комиссии.

"Да, подтверждаю, что стороны договорились встретиться в Брюсселе 19 сентября", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ближайшее время будут направлены приглашения в Москву и Киев и оглашено официальное объявление о встрече.

"Но стороны уже договорились по месту и дате проведения переговоров", - отметил источник.

Одним из главных вопросов переговоров остается вопрос о том, кто будет участвовать в переговорах с украинской стороны. На предыдущих трехсторонних переговорах Украину представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российская сторона настаивала, что вести переговоры по газу должен профильный министр энергетики Украины.

Верховная рада Украины утвердила Алексея Оржеля министром энергетики и защиты окружающей среды. Будет ли он вести трехсторонние переговоры по газу - пока неизвестно.