Экономика

16:43 05.09.2019

Задача властей удешевить кредиты - реалистична, но для ее решения нужен комплексный подход - Смолий

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Задача властей удешевить кредиты - реалистична, но для ее решения нужен комплексный подход - Смолий

Поставленная властями задача об удешевлении кредитов для бизнеса и ипотечных кредитов является реалистичной, однако ее решение требует комплексного подхода, заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"По стоимости ресурсов это абсолютно реальные цифры. Если мы задекларировали учетную ставку на уровне 8% и (добавить - ИФ) маржу, которую закладывают банки, снизив существующие риски до 3-4%, то чисто математически можно получить 12%. Но само снижение учетной ставки является необходимым условием, однако недостаточным, чтобы стоимость ресурса для кредитования была на таком уровне", - сказал он журналистам в четверг.

По словам Смолия, для снижения кредитных ставок необходима имплементация законов о защите прав кредиторов, проведение судебной реформы. Кроме того, нужны качественные реестры и соответствующий доступ специальных регистраторов для внесения в них изменений. В комплексе это даст возможность снизить стоимость ресурсов для кредитования субъектов хозяйствования и ипотечного кредитования, сказал глава центробанка.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября в рамках улучшения бизнес-климата создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотечного кредитования.

Теги: #учетная_ставка #нацбанк #смолий #ставка
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