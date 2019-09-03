АМКУ вновь перенес решение по принудительному разделению активов азотной химии Group DF на 5 сентября

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) во вторник в очередной раз перенес принятие решения по вопросу принудительного разделения активов азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, назначив рассмотрение данного дела на 5 сентября, передает корреспондент агентства.

Как пояснил глава АМКУ Юрий Терентьев, перенос дела продиктован необходимостью ознакомления с ним нового госуполномоченного.

Активы азотной химии Group DF консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).