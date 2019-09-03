Экономика

12:36 03.09.2019

АМКУ вновь перенес решение по принудительному разделению активов азотной химии Group DF на 5 сентября

1 мин читать
АМКУ вновь перенес решение по принудительному разделению активов азотной химии Group DF на 5 сентября

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) во вторник в очередной раз перенес принятие решения по вопросу принудительного разделения активов азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, назначив рассмотрение данного дела на 5 сентября, передает корреспондент агентства.

Как пояснил глава АМКУ Юрий Терентьев, перенос дела продиктован необходимостью ознакомления с ним нового госуполномоченного.

Активы азотной химии Group DF консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).

Теги: #group_df #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:00 03.09.2019
"Укрзализныця" попросит АМКУ проверить наличие сговора поставщиков на торгах по закупке вагонов

"Укрзализныця" попросит АМКУ проверить наличие сговора поставщиков на торгах по закупке вагонов

12:35 03.09.2019
АМКУ разрешил супругам Хоменко приобрести контроль над ООО "Файдаль Украина"

АМКУ разрешил супругам Хоменко приобрести контроль над ООО "Файдаль Украина"

17:27 22.08.2019
АМКУ начал дело по заявке "Метинвеста" на покупку активов бывшей группы "Донецксталь"

АМКУ начал дело по заявке "Метинвеста" на покупку активов бывшей группы "Донецксталь"

13:22 22.08.2019
АМКУ оштрафовал на 2,35 млн грн участника тендера на закупку запчастей для вагонов "Укрзализныци"

АМКУ оштрафовал на 2,35 млн грн участника тендера на закупку запчастей для вагонов "Укрзализныци"

16:28 20.08.2019
Представители "Муниципальной охраны" вышли на митинг в связи с расследованием АМКУ

Представители "Муниципальной охраны" вышли на митинг в связи с расследованием АМКУ

13:29 20.08.2019
Госуполномоченным АМКУ может стать доцент Криворожского национального экономического университета – декларация НАПК

Госуполномоченным АМКУ может стать доцент Криворожского национального экономического университета – декларация НАПК

16:35 16.08.2019
АМКУ начал расследование возможного сговора при определении цен на уголь госшахт для ТЭС и ТЭЦ

АМКУ начал расследование возможного сговора при определении цен на уголь госшахт для ТЭС и ТЭЦ

16:09 15.08.2019
Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу "Оптима-Фарм, ЛТД"

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу "Оптима-Фарм, ЛТД"

12:14 15.08.2019
Хозсуд Киева возобновил производство по иску фармдистрибьютора "БаДМ" к АМКУ

Хозсуд Киева возобновил производство по иску фармдистрибьютора "БаДМ" к АМКУ

15:11 13.08.2019
Fairfax просит АМКУ разрешение на покупку СК "Универсальная"

Fairfax просит АМКУ разрешение на покупку СК "Универсальная"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госбюджет в августе недовыполнен по доходам на 9% - ГКСУ

"Оператор рынка" заявил о технической готовности к торгам э/э между Украиной и странами ЕС

Гончарук в 2020 г. ожидает 5%-го роста ВВП

Зеленский поручил правительству до 1 декабря подписать СРП по разработке углеводородов, до 1 января – упростить подключение к газовым и электросетям

Либерализация рынка земли в Украине планируется с середины 2020 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

МХП намерен до конца года отправить тестовую партию куриного мяса на рынок Японии

Гендиректром инновационного парка UNIT.City назначен француз Доминик Пиоте

Минрегион с 2020г запретит размещать в новых ЖК хостелы и магазины площадью более 1 тыс. кв. м

СГ "Синергия" построит на набережной в Ирпене ЖК "Синергия Сити" со школой на 1,3 тыс. мест

Цена никеля в Лондоне растет шестой день подряд на опасениях дефицита

Австралия зафиксировала профицит счета текущих операций впервые с 1975 года

Госбюджет в августе недовыполнен по доходам на 9% - ГКСУ

Данилюк обсудил с представителями Westinghouse повышение энергетической безопасности Украины

Нефть дешевеет после введения взаимных пошлин США и КНР

ДТЭК объявил открытые биржевые торги на закупку 450 тыс. тонн угля по цене "Роттердам+"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА