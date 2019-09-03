АМКУ разрешил супругам Хоменко приобрести контроль над ООО "Файдаль Украина"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение физлицу-гражданину Украины Инне Хоменко приобрести 50%-ную долю в уставном капитале производителя лакокрасочных материалов ООО "Файдаль Украина" (Киев).

Согласно сообщению АМКУ, это обеспечивает ей вместе со связанным лицом Сергеем Хоменко превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 3 сентября владельцами компании в равных долях и конечными бенефициарами являются Сергей Хоменко и немецкая Feidal GmbH Lacke+Farben.

Согласно результатам компании за 2018 год, выручка выросла на 31% по сравнению с 2017 годом и составила 244,2 млн грн, чистая прибыль увеличилась вдвое – до 29,3 млн грн.

ООО "Файдаль Украина" создано в 1998 году. По информации на сайте компании, "ФайдальУкраина" является официальными дистрибьютором немецкой лакокрасочной продукции Feidal, в 2004 году в Брусилове (Житомирской обл.) был открыт завод по производству лакокрасочных материалов.

Зарегистрированный капитал ООО составляет 210 тыс. грн.