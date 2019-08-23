Страны ОЭСР усиливают присутствие на страховом рынке Украины

Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) усиливают присутствие на страховом рынке Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

По его словам, этому способствовали изменения в регуляторной среде, инициированные Нацкомфинуслуг. В частности, усиление лицензионных требований, выведение с рынка неплатежеспособных игроков (за 7 мес. 2019 года из Государственного реестра финансовых учреждений исключено 52 страховщика), новые требования к обязательным критериям и нормативам достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций качеству активов страховщиков. Кроме того, значительное влияние оказывает стабилизация политической ситуации и повышение инвестиционной привлекательности финансовой системы Украины.

Состоянием на 30 июня 2019 года активы страховщиков с происхождением капитала из стран ОЭСР составили 22,6 млрд грн. (34,6% совокупных активов страховых компаний), что на 18% больше, чем на 30 июня 2018 года. При этом в их инвестиционном портфеле вложения ОВГЗ составили 6,9 млрд грн.(77,8% показателя по рынку), это на 33,5% больше чем за первое полугодие минувшего года. Также указанные страховщики показали хорошую динамику предоставления страховых услуг. В частности, за 6 мес. 2019 года они получили страховых платежей в размере 8,4 млрд грн. (рост на 16,5%) и осуществили страховых выплат на сумму 2,8 млрд грн.(рост на 12,4%), что составляет соответственно 30,7% и 42,3% объемов по рынку.

А.Залетов также отметил, что на перестраховщиков из стран ОЭСР за 6 мес. 2018 году приходилось 90,2% перестраховочной премии, отданной за рубеж украинскими страховыми компаниями, а за 6 месяцев текущего года – 95,5%. Усиливается значение перестраховщиков из стран ОЕСР для отечественных страховщиков и в части выплат страховых возмещений. Так, за 6 месяцев 2018 года этот показатель составил 94,3%, а за 6 мес. текущего года - 95,1%.

Как сообщил А.Залетов, за январь-июнь 2019 года объем перестраховочной премии, переданной отечественными страховщиками в страны ОЭСР, составил 1,74 млрд грн, а размер выплат перестраховщиками из этих стран – 740 млн грн, что соответственно на 15,2% и 13,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В первом полугодии 2019 года из 25 стран ОЭСР наиболее активно сотрудничали с Украиной в сфере перестрахования перестраховщики из Германии, на которых пришлось 19,6% объемов премий по перестрахованию, Австрии (18,8%), Великобритании (18,7%), Польши (9,4%), Швейцарии (7,5%), Франция (6,1%), США (3,4%) и Чехии(2,4%), а на остальные пришлось менее 2%. Значительная часть участия в страховых выплатах за 6 месяцев 2019 годапришлась на перестраховщиков из Швейцарии (46%), Германии (15%), Польши (12,9%), Австрии (10,7%), Чехии (4,7%),Франции (2,6%) и Италии (1,9%), а на остальные пришлось менее 1%.

Как отметил А.Залетов, сегодня можно говорить только о первых результатах реформирования. В ближайшее время ожидается вступление в силу изменений в законодательство, направленных на либерализацию процедур регистрации договоров перестрахования.