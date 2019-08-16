"Запорожсталь" с 2015г инвестировала в детский спорт 30 млн грн, начала реализацию с другими предприятиями "Метинвеста" и ФК "Шахтер" нового соцпроекта

"Запорожсталь" с 2015г инвестировала в детский спорт 30 млн грн, начала реализацию с другими предприятиями "Метинвеста" и ФК "Шахтер" нового соцпроекта

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, инвестировал с 2015 года в поддержку детского спорта 30 млн грн, начал реализацию совместно с другими предприятиями группы "Метинвест" и футбольным клубом "Шахтер" реализацию нового социального проекта.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия, "Запорожсталь", "Запорожогнеупор" и Запорожский литейно-механический завод совместно с ФК "Шахтер" реализовывают проект "Давай, играй!" в Запорожье - для трехсот маленьких запорожцев, влюбленных в футбол, будут проходить тренировки на трех современных футбольных площадках города.

Занятия проводят дипломированные тренеры, а тренировки благодаря поддержке предприятий "Метинвеста" абсолютно бесплатны, подчеркивается в пресс-релизе.

"Вовлечь детей в спорт, направить море энергии в полезное для них же русло – вот основная задача проекта "Давай, играй!", который мы реализуем в партнерстве с футбольным клубом "Шахтер". Интерес к игре среди детей с каждым годом растет. Как ответ на этот запрос в Запорожье улучшается спортивная инфраструктура, город строит новые игровые поля, а ответственный бизнес реализует такие классные спортивные проекты, которые помогают забрать детей с улиц и дать им главное – мечту и возможность ее реализовать", – отметил генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма на торжественном старте проекта "Давай, играй!", констатируется в пресс-релизе.

При этом уточняется, что Запорожье – двадцать четвертый по счету город, где стартует всеукраинский проект, направленный на популяризацию футбола и здорового образа жизни среди детей. Полное обеспечение бесплатных тренировок гарантировали запорожские предприятия группы "Метинвест": "Запорожсталь", "Запорожогнеупор" и ЗЛМЗ закупили весь необходимый инвентарь и оборудование. Некоммерческий фонд Shakhtar Social ФК "Шахтер" обеспечил профессиональную подготовку квалифицированных тренеров-волонтеров.

Пресс-служба добавляет, что более 300 запорожцев в возрасте 7-12 лет будут заниматься любимым видом спорта трижды в неделю и участвовать в соревнованиях.

"Запорожсталь" системно поддерживает развитие детского спорта в Запорожье. Комбинат финансирует реабилитационно-оздоровительный отдых воспитанников Запорожского регионального центра "Инваспорт". С 2015 года "Запорожсталь" обеспечивает финансирование деятельности ДЮСШ "Металлург". Социальные инвестиции в развитие детской академии уже составили 30 млн грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".