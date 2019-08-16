Экономика

10:00 16.08.2019

"Запорожсталь" с 2015г инвестировала в детский спорт 30 млн грн, начала реализацию с другими предприятиями "Метинвеста" и ФК "Шахтер" нового соцпроекта

3 мин читать
"Запорожсталь" с 2015г инвестировала в детский спорт 30 млн грн, начала реализацию с другими предприятиями "Метинвеста" и ФК "Шахтер" нового соцпроекта

"Запорожсталь" с 2015г инвестировала в детский спорт 30 млн грн, начала реализацию с другими предприятиями "Метинвеста" и ФК "Шахтер" нового соцпроекта

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, инвестировал с 2015 года в поддержку детского спорта 30 млн грн, начал реализацию совместно с другими предприятиями группы "Метинвест" и футбольным клубом "Шахтер" реализацию нового социального проекта.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия, "Запорожсталь", "Запорожогнеупор" и Запорожский литейно-механический завод совместно с ФК "Шахтер" реализовывают проект "Давай, играй!" в Запорожье - для трехсот маленьких запорожцев, влюбленных в футбол, будут проходить тренировки на трех современных футбольных площадках города.

Занятия проводят дипломированные тренеры, а тренировки благодаря поддержке предприятий "Метинвеста" абсолютно бесплатны, подчеркивается в пресс-релизе.

"Вовлечь детей в спорт, направить море энергии в полезное для них же русло – вот основная задача проекта "Давай, играй!", который мы реализуем в партнерстве с футбольным клубом "Шахтер". Интерес к игре среди детей с каждым годом растет. Как ответ на этот запрос в Запорожье улучшается спортивная инфраструктура, город строит новые игровые поля, а ответственный бизнес реализует такие классные спортивные проекты, которые помогают забрать детей с улиц и дать им главное – мечту и возможность ее реализовать", – отметил генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма на торжественном старте проекта "Давай, играй!", констатируется в пресс-релизе.

При этом уточняется, что Запорожье – двадцать четвертый по счету город, где стартует всеукраинский проект, направленный на популяризацию футбола и здорового образа жизни среди детей. Полное обеспечение бесплатных тренировок гарантировали запорожские предприятия группы "Метинвест": "Запорожсталь", "Запорожогнеупор" и ЗЛМЗ закупили весь необходимый инвентарь и оборудование. Некоммерческий фонд Shakhtar Social ФК "Шахтер" обеспечил профессиональную подготовку квалифицированных тренеров-волонтеров.

Пресс-служба добавляет, что более 300 запорожцев в возрасте 7-12 лет будут заниматься любимым видом спорта трижды в неделю и участвовать в соревнованиях.

"Запорожсталь" системно поддерживает развитие детского спорта в Запорожье. Комбинат финансирует реабилитационно-оздоровительный отдых воспитанников Запорожского регионального центра "Инваспорт". С 2015 года "Запорожсталь" обеспечивает финансирование деятельности ДЮСШ "Металлург". Социальные инвестиции в развитие детской академии уже составили 30 млн грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #инвестиции #метинвест #запорожсталь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:22 13.08.2019
ДМК инвестировал 17 млн грн в капремонт кислородного блока

ДМК инвестировал 17 млн грн в капремонт кислородного блока

15:04 09.08.2019
"Метинвест" заключил первую сделку по закупке через блокчейн-платформу торгового финансирования we.trade

"Метинвест" заключил первую сделку по закупке через блокчейн-платформу торгового финансирования we.trade

14:41 08.08.2019
Зеленский пообещал за 5 лет инвестировать $20 млрд в инфраструктуру, анонсировал следующую волну приватизации

Зеленский пообещал за 5 лет инвестировать $20 млрд в инфраструктуру, анонсировал следующую волну приватизации

21:37 07.08.2019
Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в Украину, в том числе в восстановление Донбасса

Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в Украину, в том числе в восстановление Донбасса

14:34 07.08.2019
"Метинвест" инвестировал в обновление спецтехники цеха ремонта подвижного состава "Азовстали" 4,6 млн грн

"Метинвест" инвестировал в обновление спецтехники цеха ремонта подвижного состава "Азовстали" 4,6 млн грн

14:49 05.08.2019
"Метинвест Диджитал" получил статус золотого партнера Microsoft

"Метинвест Диджитал" получил статус золотого партнера Microsoft

16:06 29.07.2019
Китай заинтересован инвестировать в инфраструктурные и ИТ-проекты в Украине

Китай заинтересован инвестировать в инфраструктурные и ИТ-проекты в Украине

19:08 25.07.2019
Подразделение самоуправляемых автомобилей GM отложит запуск сервиса роботакси

Подразделение самоуправляемых автомобилей GM отложит запуск сервиса роботакси

20:26 24.07.2019
Ferrexpo в I квартале-2019 нарастила инвестиции в украинские активы более чем на 71%, до $47,5 млн

Ferrexpo в I квартале-2019 нарастила инвестиции в украинские активы более чем на 71%, до $47,5 млн

17:58 20.07.2019
МК "Запорожсталь" израсходовал 220 млн грн на строительство новой дороги в Запорожье

МК "Запорожсталь" израсходовал 220 млн грн на строительство новой дороги в Запорожье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" не будет продавать газ для Луганской ТЭС по специальной льготной цене – Герус

До конца года существенного снижения курса гривни не ожидается - банкиры

"Нафтогаз" предложил переложить спецобязательство поставлять газ по заниженной цене на ЛуТЭС на ее собственника "ДТЭК"

Ukraine Power Bridge Company определена победителем конкурса по энергомосту "Украина-ЕС"

"Нафтогаз" отказался от идеи разделения "Укрнафты" - Витренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Alibaba резко повысила прибыль и выручку в I финквартале

"Винд Фарм" приступил к строительству 1-й очереди ветропарка мощностью 800 МВт в Донецкой области

ChemChina готовит Syngenta к IPO, которое может стать крупнейшим в химсекторе

Стабильная работа государственных банков оказывает воздействие на деятельность всей украинской банковской системы — Шевки Аджунер

"Нафтогаз" не будет продавать газ для Луганской ТЭС по специальной льготной цене – Герус

Нефть продолжает дешеветь, Brent на уровне $58,2 за баррель

Мининфраструктуры планирует с января 2020г повысить стоимость доставки печатной прессы "Укрпочтой" в среднем на 15%

CEO компаний США получают в 278 раз больше среднестатистических сотрудников - исследование

До конца года существенного снижения курса гривни не ожидается - банкиры

"Нафтогаз" предложил переложить спецобязательство поставлять газ по заниженной цене на ЛуТЭС на ее собственника "ДТЭК"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА