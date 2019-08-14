"Фора" открыла крупнейший магазин сети в ТРЦ Cherry Mall в Вишневом

Торгово-промышленная группа (ТПГ) Fozzy Group открыла новый супермаркет "Фора" площадью 1,5 тыс. кв. м в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Cherry Mall (Вишневое Киево-Святошинского района Киевской обл.), расширив продовольственную сеть до 244 объектов.

"В новом ТРЦ Cherry Mall открылся один из основных якорных арендаторов - современный супермаркет "Фора". Оператор разместился на первом этаже ТРЦ на площади около 1,5 тыс. кв. м", - сообщила пресс-служба компании UTG, эксклюзивного агента по сдаче торговых площадей в ТРЦ Cherry Mall.

Ассортимент магазина включает 5 тыс. товарных позиций. В нем, кроме шести касс самообслуживания, работает пять обычных касс и две экспресс-кассы.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ритейлера, торговая точка является самой крупной в сети "Фора". Она стала 244 объектом сети в Украине и 221 - в Киевской области.

По информации UTG, в торговом центре завершаются внутренние ремонтные работы на арендуемых площадях и идет подготовка к торжественному открытию ТРЦ. Общая площадь ТРЦ Cherry Mall составит 18 тыс. кв. м, арендная - 15 тыс. кв. м, при этом 90% площадей уже сданы в аренду.

По оценкам компании, посещаемость ТРЦ Cherry Mall в первый год составит около 15-18 тыс. человек в день с перспективой дальнейшего роста до 20 тыс. человек.

"Супермаркет "Фора" будет генерировать ежедневный пешеходный трафик ТРЦ. Так, в пешеходной доступности от ТРЦ проживает более 25 тыс. человек. А потенциальными посетителями являются жители Вишневого (75 тыс. человек) с перспективой роста практически вдвое", - отметил партнер компании UTG Артем Непоседов.

Также в ТРЦ Cherry Mall готовятся к открытию еще несколько основных якорных арендаторов: фитнес-клуб Sport Life - на третьем этаже и кинотеатр "Линия Кино" - на четвертом уровне комплекса, а также магазины "Фокстрот", "Дом Игрушек", ритейлеры New York Street Pizza и ДРЦ Play & Jump.

Как сообщалось ранее, девелопером проекта ТРЦ Cherry Mall является компания Edelburg Development, застройщиком - Fine Partners Invest.

В частности, якорными арендатором ТРЦ Cherry Mall выступит фитнес-клуб Sport Life площадью 3,5 тыс. кв. м. Его инфраструктура включает сухую и мокрую зоны с тремя бассейнами.

В ТРЦ Cherry Mall также откроется детский развлекательный центр со скалодромом, аттракционами и детской комнатой. Кроме бутиков, магазинов и островков красоты будет семейный ресторан и четыре кафе.

Компания Edelburg Development была основана в 2007 году c привлечением иностранных инвестиций и специализируется на строительстве комплексных проектов жилой и коммерческой недвижимости.

Портфель Edelburg Development имеет широкий спектр проектов недвижимости общей площадью более 500 000 кв.м. На стадии реализации находится три ЖК бизнес-класса - Edelweiss House (ул. Зверинецкая, 72), Edeldorf (ул. Староноводницкая, 42) и ЖК «Подол Град Vintage» (Вознесенский спуск, 28).

Группа компаний Fine Partners Invest работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости с 2011 года.

Согласно данным сайта, портфель проектов включает ЖК "Променада", супермаркеты "Фора", хостел Friendly House для сотрудников компании "Фора", ТРЦ Ametyst Mall (Петропавловская Борщаговка), и ТРЦ Cherry Mall.

UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на консалтинге коммерческой и жилой недвижимости, брокеридже торговых помещений и комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 130 объектов недвижимости. Среди них - ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на июль 2019 года доля в 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит Игорю Мельнику, 65% - Вадиму Непоседову, 5% - Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.