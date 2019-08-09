Экономика

15:01 09.08.2019

Крупный банковский бизнес не примет участие в аукционе по продаже Проминвестбанка - Альфа-Банк (Украина)

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Альфа-банк (Киев) и другие крупные игроки на банковском рынке не намерены принимать участие в аукционе по продаже акций ПАО "Проминвестбанк", обращая внимание на то, что его проведение противоречит европейским санкциям.

"Мы не видим возможности участия в аукционе, который противоречит европейским санкциям. Согласно этим санкциям, ни при каких обстоятельствах, в том числе по решению суда, нельзя стать собственником акций Проминвестбанка", - говорится в комментарии президента АО "Альфа-банк" Александра Луканова, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, это же касается и международной инвестиционной холдинговой компании АBH Holding SA с главным офисом в Люксембурге, акционеры и большинство топ-менеджеров которой имеют европейское гражданство.

Киевский апелляционный суд 1 августа открыл апелляционное производство по жалобе ООО "Телерадиокомпания "Жиса", связанного с бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, на постановление Печерского райсуда Киева от 24 июля, которым было удовлетворено заявление российской государственной корпорации ВЭБ, дочерней структурой которого является Проминвестбанк (ПИБ, Киев), и запрещено Государственной исполнительной службе (ГИС) совершать любые действия по продаже 99,77% акций ПИБа.

Теги: #проминвестбанк #альфа_банк #продажа
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