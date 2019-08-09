Экономика

12:49 09.08.2019

В Азии из-за АЧС за год погибло почти 5 млн свиней - ФАО

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В Азии из-за АЧС за год погибло почти 5 млн свиней - ФАО

Почти 5 млн свиней погибли или были забиты в Азии из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС), заболевания, впервые обнаруженного в регионе ровно год назад, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В настоящее время АЧС присутствует в шести странах Азии: Камбодже, Китае, КНДР, Лаосской НДР, Монголии и Вьетнаме. Согласно последним опубликованным данным ФАО, текущие потери составили более 10% всего поголовья свиней в Китае, Вьетнаме и Монголии.

Распространение АЧС в наибольшей мере сказывается на уязвимых мелких фермерских хозяйствах, у которых нет необходимых знаний или средств для защиты своих животных от болезни, отмечает ФАО.

В Китае работают не менее 26 млн свиноводческих производственных хозяйств. Около 50% производства свинины приходится на мелкие фермерские хозяйства.

Во Вьетнаме на производство свинины приходится почти 10% сельскохозяйственного сектора страны, свинина составляет почти три четверти всего потребляемого мяса. На сегодняшний день в попытке сдержать распространение болезни в стране забито около 3 млн голов свиней. Это вызывает опасения, что АЧС может повлиять на обеспечение продовольствием и так испытывающих трудности групп населения.

"У некоторых фермеров болезнь уничтожила все поголовье свиней, и сильно пострадавшим странам потребуется не один год на восстановление от социально-экономических последствий этой вспышки болезни", - отметил главный ветеринарный инспектор ФАО доктор Хуан Луброт (его слова приводятся в сообщении).

"Поскольку доступной на рынке вакцины не существует, следует уделять больше внимания другим методам противодействия болезни. Странам необходимо вводить меры бдительности на границах - сухопутных, морских, воздушных - для предупреждения завоза и распространения болезни через поступление инфицированных животных или продуктов из зараженной свинины. О вспышках необходимо сообщать незамедлительно", - сказал Луброт. "Мы призываем страны, подвергающиеся риску, вводить эффективные меры биозащиты для предотвращения возможности пересечения их границ инфицированными живыми свиньями или продуктами из зараженной свинины", - добавил он.

ФАО настоятельно просит фермерские хозяйства, пораженные АЧС, не перемещать своих животных или их продукцию, а чрезвычайные службы и органы ветеринарной инспекции - осуществлять надзор за уничтожением туш путем сжигания или захоронения на месте. Странам рекомендуется предусмотреть эффективные стратегии компенсации для поддержки соблюдающих их требования фермеров.

Впервые африканская чума свиней была обнаружена в Африке в 1920-е годы. АЧС не представляет опасности для людей, но ведет к 100%-ной смертности у свиней, нанося огромный экономический ущерб свиноводческому сектору. Вирус устойчив и может существовать длительный период времени: вяленые, замороженные и копченые свиные продукты имеют наибольший риск переноса вируса. В настоящее время эффективно действующей вакцины от вируса не существует.

Помимо вспышки АЧС в Азии эпидемия в настоящее время медленно распространяется в Европе среди местного поголовья диких свиней, и ряд стран ввели жесткие меры для ограничения передвижения диких животных, отмечает ФАО.

Теги: #свиньи #ачс #азия
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