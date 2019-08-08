Изготовлена экспериментальная водка "Атомик" из чернобыльской воды и пшеницы - ГАЗО

Команда ученых из Великобритании и Украины изготовила экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики homemade под брендом "Атомик", отмечается в сообщении на сайте Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в четверг.

"Для изготовления партии "Атомик" использовалась вода из чернобыльских скважин. Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в Чернобыле, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения", - говорится в сообщении.

Экспериментальный алкоголь был презентован в Британии, сообщается в пресс-релизе. В планах исследователей - наладить производство водки и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.

"Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди", - ссылается пресс-служба ГАЗО на профессора Джима Смита из университета Портсмута.

По информации Госагентства, сейчас создается социальное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания", которое в будущем будет производить и продавать водку "Атомик".

"Для старта производства нужно решить ряд юридических вопросов, после чего ученые надеются начать небольшое экспериментальное производство", - отметили в ГАЗО.

"Атомик" был разработан в рамках проекта, финансируемого Советом по исследованиям природной среды Великобритании (NERC). Цель проекта - выяснить, можно ли безопасно использовать часть заброшенных после аварии на ЧАЭС земель для выращивания сельхозкультур и когда именно.

После трех лет изучения миграции радионуклидов из почвы зоны отчуждения в сельхозкультуры, выращенных на этой территории, ученные пришли к выводу, что в чернобыльской зоне можно создать чистый и радиационно безопасный продукт. В экспериментальных образцах, выращенных в рамках проекта, они обнаружили незначительное превышение допустимой концентрации (20 Бк/кг) стронция-90. Но поскольку в процессе изготовления алкоголя количество "примесей" в зерне обычно уменьшается, то в готовом напитке они смогли обнаружить лишь природный радионуклид углерод-14. Концентрация углерода-14 не была выше, чем в любом другом алкогольном напитке.

Исследователи подчеркивают, что сегодня в зоне обязательного отселения есть территории, которые можно использовать для безопасного выращивания сельхозкультур, если делать это под радиоэкологическим контролем.