Экономика

12:42 07.08.2019

Обсуждаемая в Украине концепция налоговой амнистии предусматривает льготную ставку 5%

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Обсуждаемая в Украине концепция налоговой амнистии предусматривает льготную ставку 5%

Обсуждаемый проект налоговой амнистии капиталов предусматривает базовую ставку в 9% и льготную в 5% при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком, сообщил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

"Относительно налоговой амнистии капитала ведутся переговоры с МВФ, прежде всего, по ставке. Ситуация Украины не уникальна – и ЮАР, и Латвия, и другие страны ее проходили. Сейчас дискутируем о сниженных ставках: 9% как базовая, и 5% - сниженная", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, важно запустить налоговую амнистию (добровольное раскрытие информации налогоплательщиком) вместе с всеобщим декларированием.

"Сколько поступлений для бюджета даст налоговая амнистия, можно будет говорить только после того, как будет понятна конструкция такой налоговой амнистии. Без сомнения, это зависит от того, какая будет ставка налогообложения, кто может быть декларантом, с чего будет выплачиваться налог и тому подобное", - добавил глава ГНС.

Ранее введение налоговой амнистии и всеобщего декларирования налогов анонсировала команда президента Зеленского.


Полный текст интервью Сергея Верланова будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #налоговая_реформа #гнсу #верланов #гнс #сергей_верланов
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