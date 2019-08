Фондовые индексы США во вторник прибавили более 1,2% после падения 6 дней подряд

Американские фондовые индексы выросли во вторник, отыграв часть падения в предыдущие дни, обусловленного новым витком напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Standard & Poor's 500 закончил период снижения, длившийся шесть дней подряд, благодаря подъему котировок акций технологических и телекоммуникационных компаний, сообщает MarketWatch. В том числе выросла стоимость Apple (+1,9%), Micron Technology (+1,6%), Nike (+3%) и других компаний со значительным присутствием на китайском рынке.

Инвесторов, в частности, воодушевили действия Народного банка Китая по стабилизации курса юаня.

"Этот шаг со стороны Китая, возможно, принес инвесторам небольшую передышку после нескольких дней продаж, но еще неизвестно, являются ли сегодняшние действия краткосрочным символом или просто небольшой коррекцией", - считает главный рыночный аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу во вторник заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет заключить торговое соглашение, и Вашингтон готовится к приезду китайской делегации в сентябре. "Правда в том, что мы хотели бы договориться", - сказал он, добавив, что ситуация с пошлинами в отношении Китая может измениться.

Количество открытых вакансий в США в июне сократилось до 7,35 млн по сравнению с 7,38 млн месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные во вторник данные министерства труда. Тем не менее, показатель превышает отметку в 7 млн уже по итогам 15 месяцев подряд.

Вторая по величине платежная система в мире Mastercard сообщила о покупке датской технологической компании Nets A/S за 2,85 млрд евро ($3,19 млрд). Котировки акций американской компании выросли на 3,1%.

Капитализация Regeneron Pharmaceuticals Inc. повысилась на 0,2% благодаря сильной финансовой отчетности фармацевтической компании за прошедший квартал.

В число лидеров роста среди компаний из Dow Jones помимо Nike вошли также Walt Disney (+2,6%), United Technologies Corp. (+2,4%) и Cisco Systems (+2,4%).

В то же время цена бумаг SeaWorld Entertainment опустилась на 1,4%, хотя оператор тематических парков получил во втором квартале прибыль выше ожиданий аналитиков. Однако выручка не дотянула до прогнозов.

Рыночная стоимость Marriott International снизилась на 1,4%. Сеть отелей сократила чистую прибыль в апреле-июне на 65%, скорректированный показатель совпал со средним прогнозом.

New Media Investment Group Inc., владеющая издательством GateHouse Media, достигла соглашения о приобретении конкурирующей Gannett Co. за $1,4 млрд. Акции Gannett подешевели на 7,6%.

Цена бумаг Dean Foods Co. рухнула на 36,5%, что стало максимальным снижением в истории компании. Крупнейший в США производитель молока и молочной продукции получил в прошедшем квартале убыток и выручку хуже, чем ожидалось.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 311,78 пункта (1,21%) - до 26029,52 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос за день на 37,03 пункта (1,3%), достигнув 2881,77 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 107,23 пункта (1,39%) - до 7833,27 пункта.