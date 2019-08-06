Экономика

17:02 06.08.2019

МТСБУ с 7 августа снижает стоимость "Зеленой карты" на 4,4%

2 мин читать
МТСБУ с 7 августа снижает стоимость "Зеленой карты" на 4,4%

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 00:00 часов 7 августа 2019 года вводит новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте.

Согласно сообщению на сайте бюро, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта", которые вводятся, в сторону понижения на 4,4%.

Последнее изменение тарифов было 17 мая 2019 года в сторону понижения на 4,1%.

Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.

По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей понижается до 687 грн (ранее 719 грн), для автобусов – до 2,584 тыс. грн (2,702 тыс. грн), для грузовых автомобилей – до 1,622 тыс. грн (1,696 тыс. грн).

Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,095 тыс. грн (ранее 1,145 тыс. грн), автобусов –3,588 тыс. грн (3,753 тыс. грн), грузовиков –2,153тыс. грн (2,251 тыс. грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 4,860 тыс. грн и 6,017 тыс. грн соответственно, для автобусов –12,561 тыс. грн и 23,328 тыс. грн, для грузовых автомобилей –10,193 тыс. грн и 19,237 тыс. грн соответственно.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 501 грн, один месяц –737 грн, полгода – 1,689 тыс. грн, год –2,405 тыс. грн.

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.

"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.

Теги: #страхование #зеленая_карта #мтсбу #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:40 06.08.2019
МТСБУ начала осуществлять выплаты по обязательствам СК "Украина"

МТСБУ начала осуществлять выплаты по обязательствам СК "Украина"

11:09 02.08.2019
Суд частично разблокировал июльские тарифы "Укрэнерго"

Суд частично разблокировал июльские тарифы "Укрэнерго"

18:56 01.08.2019
21 предприятие ТКЭ в Украине будет проверено на эффективность тарифообразования

21 предприятие ТКЭ в Украине будет проверено на эффективность тарифообразования

17:06 01.08.2019
СГ "ТАС" застраховала имущество Житомирской специальной школы-интернат за 936 тыс. грн

СГ "ТАС" застраховала имущество Житомирской специальной школы-интернат за 936 тыс. грн

16:12 01.08.2019
"Гарантированный покупатель" подал в ГБР иск на судью, приостановившего действие тарифов "Укрэнерго"

"Гарантированный покупатель" подал в ГБР иск на судью, приостановившего действие тарифов "Укрэнерго"

16:12 01.08.2019
Объем привлеченных премий СГ "ТАС" за 7 мес. превысил 1 млрд грн

Объем привлеченных премий СГ "ТАС" за 7 мес. превысил 1 млрд грн

14:15 01.08.2019
MetLife и Prudential Financial существенно увеличили чистую прибыль во II квартале

MetLife и Prudential Financial существенно увеличили чистую прибыль во II квартале

11:50 31.07.2019
Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали около 19 тыс. полисов Green Card

Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали около 19 тыс. полисов Green Card

11:17 31.07.2019
Представители ферросплавных заводов пикетируют "Укрэнерго" накануне рассмотрения апелляции по тарифу

Представители ферросплавных заводов пикетируют "Укрэнерго" накануне рассмотрения апелляции по тарифу

17:21 30.07.2019
СК "Арсенал Страхование" выплатила 8,3 млн грн "Нибулону" за повреждение пожаром сушильного агрегата на элеваторе

СК "Арсенал Страхование" выплатила 8,3 млн грн "Нибулону" за повреждение пожаром сушильного агрегата на элеваторе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международные резервы Украины в июле-2019 выросли на 5,8%

Причин для роста цен на дизтопливо нет - Герус

Разработка проекта госбюджета на 2020г находится на финальной стадии

Молдова ускоряет переговоры с Украиной на фоне истечения контракта Газпром/Нафтогаз и задержки трубы из Румынии

Минфин заявил о готовности к пиковым выплатам в сентябре

ПОСЛЕДНЕЕ

Fitch снизило прогноз цен на нефть Brent на 2019-2021 гг.

Бывшие главы ФРС выступили за независимость регулятора от политического давления

Безос вновь продал акции Amazon, общий объем продажи приблизился к $3 млрд за пять дней

Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе для малых наземных СЭС

Международные резервы Украины в июле-2019 выросли на 5,8%

Китайская ZTE начала продажи первых смартфонов с поддержкой 5G

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,59грн/$1

Герус прогнозирует снижение в августе доли российского ДТ в Украине с 45% до 15-25%.

CNOOC планирует войти в шельфовые проекты в Гвинее-Бисау

Мининфраструктуры совместно с бизнесом представит правительству предложения по возобновлению работы украинских НПЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА