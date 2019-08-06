МТСБУ с 7 августа снижает стоимость "Зеленой карты" на 4,4%

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 00:00 часов 7 августа 2019 года вводит новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте.

Согласно сообщению на сайте бюро, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта", которые вводятся, в сторону понижения на 4,4%.

Последнее изменение тарифов было 17 мая 2019 года в сторону понижения на 4,1%.

Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.

По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей понижается до 687 грн (ранее 719 грн), для автобусов – до 2,584 тыс. грн (2,702 тыс. грн), для грузовых автомобилей – до 1,622 тыс. грн (1,696 тыс. грн).

Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,095 тыс. грн (ранее 1,145 тыс. грн), автобусов –3,588 тыс. грн (3,753 тыс. грн), грузовиков –2,153тыс. грн (2,251 тыс. грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 4,860 тыс. грн и 6,017 тыс. грн соответственно, для автобусов –12,561 тыс. грн и 23,328 тыс. грн, для грузовых автомобилей –10,193 тыс. грн и 19,237 тыс. грн соответственно.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 501 грн, один месяц –737 грн, полгода – 1,689 тыс. грн, год –2,405 тыс. грн.

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.

"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.