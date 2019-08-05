Экономика

13:58 05.08.2019

Внедрение IBAN может вызвать задержки платежей по кредитам и судебные споры - юрист

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Внедрение IBAN может вызвать задержки платежей по кредитам и судебные споры - юрист

Внедрение с 5 августа 2019 года международного номера банковского счета IBAN может вызвать задержки платежей по кредитам, которые в свою очередь приведут к судебным спорам, считает старший юрист юрфирмы EVRIS Катерина Брэдуляк.

"Ожидается, что счета для погашения кредитов также переведут в формат IBAN. В случае, если банки не доработают программное обеспечение, такие новации могут привести к задержкам с проводками и путаницей с оплатой по кредитам. В результате, если платежи по кредиту будут поступать на счета не в срок, указанный в графике платежей, у клиента возникнет просрочка по кредиту", - пояснила она агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по словам Брэдуляк, если такие ситуации возникнут, и банки будут отрицать факт несвоевременного перечисления денежных средств, связанный со сбоями в работе программного обеспечения, возможны судебные споры.

Юрист сказала, что к внедрению счета IBAN банки готовились уже довольно давно. Новым клиентам счет IBAN банки будут открывать сразу, а существующим должны перевести номера счетов автоматически до 1 ноября 2019 года.

"На практике это может привести к задержкам с проводками. Это может быть связано с недоработкой банковских программ по обслуживанию и внедрению счетов, интегрированных с операционным днем банка, а также, что немаловажно, обучением банковских работников: юристов, бухгалтеров, операционистов. Кроме того, переход на нововведенный номер IBAN может отразится на клиентском ПО", - сказала Брэдуляк.

Вместе с тем, она обратила внимание на то, что в переходной период клиенты банка могут указывать в реквизитах расчетных документов как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN. Для перехода на стандарт IBAN от клиентов банка не потребуется каких-либо документов или заявлений, и тем более подписания дополнительных соглашений. Изменение номеров счетов будет происходить автоматически. Держатели банковских карт могут узнать свой номер счета в онлайн-банкинге своего финансового учреждения. Что касается бизнеса, то новый номер счета IBAN позволит отказаться от старых банковских реквизитов (ЭДРПОУ, МФО банка и самого счета).

"Нововведение позволит оперативно получать платежи в системе европейских и украинских банков. Благодаря автоматической обработке транзакций с IBAN платежи быстрее перечисляются в украинские банки и, соответственно, быстрее попадают к клиентам", - сказала она.

Как сообщалось, в Украине с 5 августа началось введение международного номера банковского счета IBAN. Действующие счета будут изменены в соответствии с требованиями стандарта IBAN с сохранением действующего номера аналитического учета.

Применение IBAN с 1 ноября будет обязательным для всех клиентов банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранной валюте, в частности во время трансграничных переводов, уточняет НБУ.

Новые счета по стандарту IBAN будут состоять из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

По мнению НБУ, введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей НБУ.

Теги: #юрист #кредиты #банки #суд #iban
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