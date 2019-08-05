Экономика

12:04 05.08.2019

Украина объявила конкурс на разработку по СРП еще 3 углеводородных участков

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Украина объявила конкурс на разработку по СРП еще 3 углеводородных участков

Украина объявила конкурс на разработку на основании соглашений о разделе продукции (СРП) еще трех углеводородных участков – Груневского (Сумская и Полтавская обл.), Ахтырского (Сумская, Полтавская и Харьковская обл.), Ичнянского (Черниговская обл.).

Соответствующие объявления о проведении конкурса опубликованы в правительственном издании "Урядовый курьер" от 3 августа.

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Площадь Груневского участка составляет 1,083 тыс. кв. км, Ахтырского – 672 кв. км, Ичнянского – 2,086 тыс. кв. км. Согласно условиям конкурсной документации, утвержденным в конце 2018 года, по первому и второму участку, победители должны будут в течение первого этапа геологоразведочных работ (первые пять лет) обеспечить бурение не менее двух разведочных скважин и проведение 3D-сейсмики. Участник, одержавший победу в конкурсе по третьему участку, – бурение не менее трех скважин и проведение 3D-сейсмики.

Минимальный объем инвестиций по Груневскому и Ахтырскому участкам составляет по 500 млн грн, по Ичнянскому – 900 млн грн.

Срок действия СРП – 50 лет. Доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, максимальная доля компенсационной продукции, за счет которой инвестору будут возмещены его расходы, равна 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора). Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение трех месяцев с даты публикации объявления об их проведении.

Как сообщалось, в конце 2018 года Кабинет министров постановил провести 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании СРП. 28 февраля 2019 года межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП начала прием заявок по девяти участкам, 28 мая получила 22 заявки. 1 июля Межведомственная комиссия по СРП подготовила для Кабмина предложения относительно победителей по девяти материковым выставленным на конкурс углеводородным участкам. Уже 5 июля правительство ободрило результаты конкурсов. В настоящее время проходит процесс подготовки участниками к подписанию СРП.

Теги: #срп #конкурс #украина
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