Профицит сводного платежного баланса Украины в июне-2019 составил $1,2 млрд

Сводный платежный баланс Украины в июне 2019 года был сведен с профицитом $1,2 млрд по сравнению с дефицитом $750 млн в мае, $45 млн - в апреле, профицитом - $652 млн в марте 2019 года и профицитом $23 млн - в июне-2018.

"Профицит сводного платежного баланса составил $1,2 млрд (в июне 2018 года - $23 млн). Это позволило одновременно увеличить международные резервы (на $1,1 млрд) и осуществить выплату долга перед МВФ ($158 млн)", - отмечает центробанк в сообщении на сайте.

Дефицит текущего счета платежного баланса в июне 2019 года составил $432 млн, или 3,6% от ВВП, тогда как в июне прошлого года дефицит составлял $126 млн, или 1,2% от ВВП.

При этом импорт товаров в июне вырос на 6,6%, а их экспорт сократился на 5,6%, тогда как в мае экспорт товаров вырос на 14,4%, а их импорт - на 8,4%.

За январь-июнь 2019 года дефицит текущего счета составил $221 млн, или 0,3% от ВВП, тогда как за шесть месяцев 2018 года - $652 млн, или 1,1% от ВВП.

Объемы экспорта товаров в июне составили $3,3 млрд.

Как отмечает центробанк, основным фактором их сокращения стало уменьшение экспорта черных и цветных металлов (на 21,9%).

Объемы импорта товаров составили $4,6 млрд. Объемы энергетического импорта сократились на 10%, тогда как в мае выросли на 4,6%. Объемы неэнергетического импорта выросли на 13,1% (в мае - на 9,7%).

Более всего среди неэнергетического импорта вырос импорт продукции машиностроения (на 28,2%).

Чистые заимствования от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в июне составили $430 млн (в июне 2018 года - $126 млн).

За шесть месяцев 2019 года чистые заимствования от внешнего мира составил $224 млн, за соответствующий период прошлого года - $654 млн.

Чистый приток средств по финансовому счету в июне составил $1,6 млрд и обуславливался операциями государственного сектора (в июне прошлого года чистый приток по финансовому счету составил $149 млн).

За январь - июнь 2019 года чистый приток средств по финансовому счету был почти таким же, как за аналогичный период прошлого года, и составил $1 млрд.

Чистый приток по операциям государственного сектора составил $1,7 млрд ( в июне 2018 года - $4 млн) за счет привлечений от размещения ОВГЗ ($1,1 млрд) и чистой покупки нерезидентами ОВГЗ ($583 млн).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в июне составил $143 млн (в июне 2018 года - $420 млн).

За шесть месяцев текущего года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $972 млн (из них операции переоформления долга в уставный капитал составляли 13%), тогда как за соответствующий период прошлого года - $1,1 млрд (36% из которых составляли операции переоформления долга в уставный капитал).

Чистое увеличение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $916 млн и обуславливалось ростом активов по статье "валюта и депозиты" на $996 млн.

Чистое уменьшение внешней позиции реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) составило $787 млн.

Объем наличной валюты вне банков в июне вырос на $159 млн (в июне 2018 года сократился на $102 млн).

За январь - июнь 2019 объем наличной валюты вне банков увеличились на $1,4 млрд, за соответствующий период 2018 года - на $172 млн.

Чистый отток по операциям частного сектора в июне 2019 года составил $67 млн (в июне-2018 приток составил $145 млн).

По состоянию на 1 июля 2019 года объем международных резервов составил $20,6 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,3 месяца.