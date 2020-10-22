Экономика

14:29 22.10.2020

Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ

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Текущий счет платежного баланса в 2020г будет сведен с профицитом 2,9% ВВП – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз сводного счета платежного баланса в 2020 году с профицита на уровне 4,4% ВВП (в июльском прогнозе) до профицита в 2,9% ВВП, сообщается на сайте регулятора в четверг.

"Текущий счет платежного баланса в 2020 году будет сведен с профицитом около 3% ВВП, однако в последующие годы он вновь вернется к дефициту", – говорится в сообщении.

Нацбанк отметил, что коронакризис значительно удешевил энергоносители, а также снизил как спрос украинцев на импортные товары и путешествия за границу, так и спрос бизнеса на инвестиционную продукцию.

Вместе с тем внешняя конъюнктура для основных товаров украинского экспорта была благоприятной, в результате темпы падения экспорта по итогам этого года будут значительно ниже импорта, что обусловит формирование профицита текущего счета, считает центробанк.

Согласно прогнозам регулятора, в 2021 году дефицит текущего счета платежного баланса составит 2,3% (в июльском прогнозе 2,8%), в 2022 году - расширится до 5,1% (4,5%).

Центробанк пояснил, что возвращение к дефициту в последующие годы обусловит восстановление экономики, которое будет сопровождаться расширением как потребительского, так и инвестиционного импорта, а также оживление мировой экономики, которое повлияет на подорожание энергоносителей.

"В дополнение к этому Украина будет получать меньшие доходы от транзита газа как в этом, так и в следующем году", – указал Нацбанк.

Теги: #профицит #нбу #баланс
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