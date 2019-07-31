НБУ не будет препятствовать рыночному тренду на укрепление гривни
Национальный банк Украины (НБУ) будет сглаживать резкие курсовые колебания, но не будет препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни, сообщил директор департамента открытых рынков центробанка Сергей Пономаренко агентству "Интерфакс-Украина", комментируя дискуссию в СМИ о целесообразности значительного укрепления гривни.
"В Украине - плавающий, а не фиксированный курс гривни. У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн/$1 или не дать гривне ослабнуть более 30 грн/$1. То есть, в этом и есть суть политики плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения", - сказал он.
Как отметил Пономаренко, во время проведения операций на межбанковском валютном рынке НБУ продолжает придерживаться стратегии валютных интервенций на 2016-2020 гг., которые не влияют на направление движения курса гривни, определенное фундаментальными экономическими факторами.
По его словам, курс гривни укрепляется под воздействием рыночных факторов. Прежде всего, это рост интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ, благоприятная ситуация на внешних рынках для украинского экспорта, а также относительно низкие темпы импорта и репатриации дивидендов. Благоприятная ситуация на валютном рынке в течение большей части этого года, сказал он, дает НБУ возможность пополнять международные резервы.
"Формирование такой "подушки безопасности" будет важным фактором сглаживания значительных курсовых колебаний в будущие периоды, а также успешного прохождения периода пиковых выплат по внешнему долгу Украины в течение 2019-2021 гг.", - отм етил Пономаренко.
Директор департамента открытых рынков НБУ также сообщил, что центробанк в среду купил на межбанковском валютном рынке около $170 млн, с начала июля - более $1 млрд, с начала года - более $2,5 млрд.