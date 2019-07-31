Член НС ПриватБанка начал дискуссию о целесообразности сильного укрепления гривни

Укрепление гривни должно было быть остановлено Национальным банком Украины (НБУ) на уровне 26-27 грн/$1, написал в Facebook недавно назначенный правительством член набсовета ПриватБанка Роман Сульжик, в послужном списке которого - руководство набсоветом Нацдепозитария, срочным рынком Московской биржи и должность вице-президента JPMorgan Chase.

"То, что сейчас происходит, граничит с преступной халатностью на посту", - написал он.

Сульжик считает, что недооцененная гривня является ценным ресурсом, который можно использовать для снижения ставок и увеличения валютных резервов, отмены всех административных ограничений и введения полной свободы движения капитала в стране.

Во мнении о нецелесообразности такого сильного укрепления гривни его поддержала министр финансов Украины Оксана Маркарова. "Минфин об этом говорит уже несколько месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем", - написала она в комментариях к посту.

Сульжик указал, что споры с руководителями Нацбанка на эту тему ни к чему не привели.

В комментариях к его посту отсутствует мнение представителей НБУ, однако ряд экспертов защищают центробанк, указывая, что объемы выкупа валюты примерно соответствуют объему покупки нерезидентами ОВГЗ, а более крепкая гривня содействует снижению инфляции.

"НБУ не имеет цели ничего останавливать. Он только сглаживает колебания. Такой тренд. Но это имеет и позитивные стороны: уменьшается инфляция, растут средние з/п в долларах, падают цены на импорт...", – написал Олег Гетьман.

"А это точно НБУ виноват? Или тот, кто размещает долг, который с удовольствием покупают нерезы?", - задал риторический вопрос экс-глава Forbes Украина Владимир Федорин.

Как сообщалось, в последние дни гривня укрепилась до максимума за три года: 31 июля Нацбанк установил курс украинской гривни - 25,085516 грн/$1. С начала года укрепление гривни к доллару составило 9,4%.