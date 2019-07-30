Экономика

14:58 30.07.2019

Wizz Air весной 2020 года может начать полеты в Беларусь

1 мин читать
Wizz Air весной 2020 года может начать полеты в Беларусь

Венгерский лоукостер Wizz Air весной 2020 года может начать полеты по маршруту Будапешт-Минск, сообщил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.

"Венгерская авиационная администрация направила в адрес департамента по авиации проект меморандума о взаимопонимании по назначению с сезона IATA весна-лето 2020 на линию Будапешт-Минск венгерского перевозчика Wizz Air. В настоящее время ведется работа по его согласованию и подписанию", - сказал Сикорский госагентству "БелТА".

Ранее в департаменте по авиации сообщали, что обсуждают вопрос выхода на белорусский рынок низкобюджетных авиакомпаний, в том числе Wizz Air. В то же время, как возможную базу для них называли региональные аэропорты, прежде всего, аэропорт Гродно.

Wizz Air - венгерская лоукост-авиакомпания, одна из крупнейших в мире. Работает главным образом на рынке Центральной Европы.

Теги: #wizz_air #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:45 30.07.2019
Правительство Беларуси прогнозирует рост ВВП в 2020г на 2,5%, инфляцию в пределах 5%

Правительство Беларуси прогнозирует рост ВВП в 2020г на 2,5%, инфляцию в пределах 5%

12:29 25.07.2019
МВД Беларуси заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия

МВД Беларуси заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия

17:44 23.07.2019
Республика Беларусь 30 июля откроет книгу заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

Республика Беларусь 30 июля откроет книгу заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

17:40 20.07.2019
Разведка проверяет данные о якобы нахождении российских войск на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения

Разведка проверяет данные о якобы нахождении российских войск на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения

17:36 15.07.2019
Лоукостер Wizz Air с 3 по 20 августа отменит часть рейсов из Киева по 17 направлениям

Лоукостер Wizz Air с 3 по 20 августа отменит часть рейсов из Киева по 17 направлениям

13:27 11.07.2019
Двое россиян арестованы в Беларуси в связи с ЧП на салюте в Минске, обвинение им пока не предъявлено

Двое россиян арестованы в Беларуси в связи с ЧП на салюте в Минске, обвинение им пока не предъявлено

11:43 11.07.2019
Белоруссия уведомила Транснефть о желании повысить с 1 августа тарифы на транспорт нефти на 21,7% для возмещения затрат из-за форс-мажора на МН "Дружба"

Белоруссия уведомила Транснефть о желании повысить с 1 августа тарифы на транспорт нефти на 21,7% для возмещения затрат из-за форс-мажора на МН "Дружба"

18:42 08.07.2019
РФ и Беларусь приступят к обсуждению цены на газ, решив вопрос об углублении интеграции

РФ и Беларусь приступят к обсуждению цены на газ, решив вопрос об углублении интеграции

16:10 08.07.2019
В Минске приветствуют инициативу Зеленского о встрече с Путиным по Донбассу

В Минске приветствуют инициативу Зеленского о встрече с Путиным по Донбассу

17:30 05.07.2019
РФ может квотировать импорт щебня из Белоруссии, чтобы пресечь "транзит" из Украины

РФ может квотировать импорт щебня из Белоруссии, чтобы пресечь "транзит" из Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Интерпайп НТЗ" в I полугодии нарастил прибыль более чем вдвое, Saleks Investments передала 60% акций предприятия KLW

"Мотор Сич" в I пол.-2019 получила консолидированный чистый убыток 425,7 млн грн

ПриватБанк продает 7 нефтебаз более чем за 1 млрд грн

Продажа украинской "дочки" ВЭБ заинтересовала еще одного покупателя

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,25 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

Цена нефтяной корзины ОПЕК опустилась ниже $64

Bayer сократил прибыль во II квартале на 49,1% из-за роста расходов

Altria увеличила квартальную прибыль на 6,4%, подтвердила прогноз на год

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,09 грн/$1

Фармацевтическую компанию «Дарница» оценили более чем в $400 млн – Шимкив

MasterCard во II квартале увеличила прибыль сильнее ожиданий

Доходы американцев увеличились сильнее расходов в июне, как и ожидалось

НБУ выставляет на торги бизнес-центр "Шевченковский" в Одессе

"Интерпайп НТЗ" в I полугодии нарастил прибыль более чем вдвое, Saleks Investments передала 60% акций предприятия KLW

Инфляция в Германии в июле замедлилась до минимума с 2016г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА