Wizz Air весной 2020 года может начать полеты в Беларусь

Венгерский лоукостер Wizz Air весной 2020 года может начать полеты по маршруту Будапешт-Минск, сообщил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.

"Венгерская авиационная администрация направила в адрес департамента по авиации проект меморандума о взаимопонимании по назначению с сезона IATA весна-лето 2020 на линию Будапешт-Минск венгерского перевозчика Wizz Air. В настоящее время ведется работа по его согласованию и подписанию", - сказал Сикорский госагентству "БелТА".

Ранее в департаменте по авиации сообщали, что обсуждают вопрос выхода на белорусский рынок низкобюджетных авиакомпаний, в том числе Wizz Air. В то же время, как возможную базу для них называли региональные аэропорты, прежде всего, аэропорт Гродно.

Wizz Air - венгерская лоукост-авиакомпания, одна из крупнейших в мире. Работает главным образом на рынке Центральной Европы.