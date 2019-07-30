"Нафтогаз" сменил главу своей розничной газопоставляющей компании

НАК "Нафтогаз Украины" назначил директором своей дочерней компании, отвечающей в группе за розничную поставку газа для домохозяйств, среднего и малого бизнеса, выходца из "Укрпошты" и "Новой пошты" Максима Рабиновича.

Согласно пресс-релизу НАК, должность главы ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" (ГПКНУ) он будет совмещать с позицией заместителя НАК по интегрированному газовому бизнесу по вопросам розничного бизнеса, которую занимает с марта 2019 года.

"Нафтогаз" является крупнейшим добытчиком газа в Украине и надежным его поставщиком. Раньше большинство потребителей не могли покупать газ непосредственно у "Нафтогаза" - сегодня мы это меняем. Миссия ГПКНУ - обеспечить прямые и прозрачные продажи газа", - отметил глава газового дивизиона НАК Андрей Фаворов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.