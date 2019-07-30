Экономика

14:25 30.07.2019

АМКУ рассмотрит 1 августа дело о злоупотреблении монопольным положением на рынке азотных минудобрений

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АМКУ рассмотрит 1 августа дело о злоупотреблении монопольным положением на рынке азотных минудобрений

Антимонопольный комитет Украины (АКУ) 1 августа 2019 года планирует рассмотреть дело о злоупотреблении монопольным положением ПАО "Азот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ЧАО "Ривнеазот" и ООО "НФ Трейдинг Украина" на рынке первичной реализации минеральных азотных удобрений.

Расследованием ведомства установлено: участники группы, занимая монопольное положение на рынке в 2014-2017 гг., злоупотребляли им, прибегая к внутригрупповой перепродаже природного газа, что могло привести к завышению цены реализации удобрений потребителям в 2014-2015 гг., остановке производства удобрений указанными заводами в марте-2017, хотя ООО "НФ Трейдинг Украина" получило предоплату за них, говорится на сайте АМКУ во вторник,

Группа в течение 4 месяцев не предприняла меры по возобновлению производства и обеспечению удобрениями аграриев в период весенне-полевых работ, уточняет пресс-служба.

За указанные нарушения закона "О защите экономической конкуренции" предусмотрено применение соответствующих санкций.

Активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).

В 2017 году у "НФ Трейдинг Украина", торговой компании осуществляющей поставки продукции Ostchem, была задолженности в размере 1,8 млрд грн. По состоянию на июль 2019 года она сократилась до 400 млн грн.

Теги: #минудобрения #монополия #амку
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