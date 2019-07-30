"Мотор Сич" в I пол.-2019 получила консолидированный чистый убыток 425,7 млн грн

Чистый убыток ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января-июня 2019 года составил 425,75 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года компания завершила с чистой прибылью в 902,19 млн грн.

Согласно финансовому отчету "Мотор Сич", размещенному в системе раскрытия информации НКЦБФР во вторник, чистый доход предприятия по итогам первого полугодия 2019 года сократился на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 4 млрд 102,36 млн грн.

С учетом данных первого квартала, во втором квартале этого года чистый убыток предприятия составил 264,28 млн грн против чистой прибыли 360,17 млн грн во втором квартале прошлого года, выручка сократилась на 37,7% – до 1 млрд 966,38 млн грн.

Согласно отчету, в первом полугодии объем незавершенного строительства возрос на 1,12 млрд грн – до 11,71 млрд грн, готовой продукции – на 0,31 млрд грн, до 1,56 млрд грн.

В то же время дебиторская задолженность предприятия снизилась в 2,1 раза – до 0,69 млрд грн. денежные средства – в 2,9 раза, до 0,52 млрд грн.

Как отмечает "Мотор Сич", в настоящее время активно работает над новым вертолетом гражданского назначения МСБ-8, предназначенным для выполнения широкого спектра коммерческих задач. Выполняются исследовательские работы, результаты которых будут использованы для сертификации машины. На первом опытном экземпляре установлены двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В и модернизированный главный редуктор ВР-14МС. На следующей стадии работ планируется замена металлических лопастей несущего винта на композитные. Для их производства на мощностях "Мотор Сич" выполняется монтаж технологического оборудования, проводятся пусконаладочные работы.

Согласно документу, планируется увеличение максимальной взлетной массы вертолета до 15 тонн, для чего количество лопастей будет увеличено до шести, разработана новая втулка несущего винта. Ожидается увеличение грузоподъемности до 5000 кг внутри грузопассажирской кабины и до 6000 кг на внешней подвеске. Модификация МСБ-8 с увеличенной взлетной массой получит более мощные двигатели и новый редуктор собственной разработки ВР-17, который на данном этапе проходит стендовые испытания.

Кроме увеличенной взлетной массы и полезной нагрузки, гражданский вертолет МСБ-8 должен иметь улучшенные летные характеристики: ожидаемая максимальная высота полета – 7500 м, перегоночная дальность – 1467 км.

Помимо этого, "Мотор-Сич" возлагает надежды на универсальность воздушно-турбинного привода ВТЭ-2,5МС, который позволяет производить электрическую энергию из тепловой энергии широкого диапазона низкокалорийных видов топлива, в том числе полученной при утилизации твердых бытовых отходов, шахтного метана, синтетических газов, отходов сельскохозяйственной деятельности. В настоящее время привод проходит очередной этап испытаний в Карчеве (Польша) в составе польской энергетической установки. Топливом для него является микро-биомасса, полученная путем переработки шелухи зерновых культур.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

По итогам 2018 года предприятие снизило чистую прибыль в 2,1 раза – до 1 млрд 856,81 млн грн, выручка уменьшилась на 18,5% – до 12 млрд 239,69 млн грн.