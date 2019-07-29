Экономика

20:48 29.07.2019

Продажа украинской "дочки" ВЭБ заинтересовала еще одного покупателя

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Продажа украинской "дочки" ВЭБ заинтересовала еще одного покупателя

ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" киевлянина Александра Зиновьева намерено купить Проминвестбанк – "дочку" российского ВЭБ, выставленную на продажу во исполнение решения международного арбитража по "крымскому" иску связанных с экс-владельцами ПриватБанка компаний.

Как указано в сообщении этой компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в понедельник, она намерена приобрести все 5 млрд 80 млн. 310,373 тыс. штук акций, что составляет 99,7726% уставного капитала, аукцион по продаже которых назначен на бирже ПФТС на 28 августа.

Согласно госреестру, КУ "Инвестиционное" с уставным капиталом 8 млн грн зарегистрировано в марте 2016 году, однако лицензию на ведение хоздеятельности по предоставлению финансовых услуг получило лишь в апреле этого года.

Зиновьев является также владельцем ФК "Экспресс Финанс". У этой компании тот же руководитель, что и в КУ "Инвестиционное" - Александр Леоненко, возглавляющий "Факторинговую компанию "Глобал плюс". Сам Зиновьев возглавляет ФК "Экспресс инвест". В этой компании он является миноритарием, а контролирует ее ООО "Кредоинвестгрупп", некогда бывшее совладельцем ФК "Глобал плюс" с компаниями "Адамант Капитал" и ООО "Аква Диджитал".

Как сообщалось, о намерении приобрести Проминвестбанк 26 июля известили ООО "ФК "Женева" и "Европейское ощаднэ товариство" (оба – Киев), связанные с инвестбутиком Investohills экс-главы Альфа-Банка (Киев) Андреем Волковым.

Как указано на сайте Investohills, основной фокус бизнеса Волкова – проблемные активы и специальные ситуации. На финансовом рынке он работает с 1997 года, начав карьеру на проекте НБУ по внедрению МСФО в банковской системе Украины. Затем работал в PWC, ING IGA и более 10 лет в "Альфа Групп", с 2006-го по 2009 год занимая пост главы правления Альфа Банк (Киев), глава наблюдательного совета страховой компании "Бритиш Авто Клаб", с 2010 года и по настоящее время возглавляет Investohills Partners.

В середине июля стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБа. Стартовая цена пакета - 532,099 млн грн (около $20,9 млн по текущему курсу - ИФ). Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций Проминвестбанка. Став собственником Проминвестбанка в 2008 году, он оценивает свои инвестиции в его развитие в $2,7 млрд.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за недвижимое имущество.

ВЭБ считает незаконными действия Украины, выставившей на аукцион акции ПИБ. По данным ВЭБ, формальным поводом послужило решение, вынесенное Апелляционным судом Киева, которым с РФ было взыскано более $140 млн в пользу компаний группы "Эверест". ВЭБ рекомендовал перспективным приобретателям акций ПИБ отказаться от участия в аукционе во избежание дальнейших неблагоприятных последствий в виде судебных разбирательств и убытков, а обращаться напрямую к собственнику – ВЭБу - со своими перспективными предложениями.

В июне ВЭБ сообщил, что подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине из-за нарушения ею положений межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с РФ 1998 года.

В своем заявлении госкорпорация напомнила, что ранее Верховный суд Украины запретил приставам обращать взыскание на принадлежащие ВЭБу ценные бумаги по требованиям группы "Эверест", но "это не помешало украинским властям перезапустить исполнительное производство и все-таки выставить акции ПАО "Проминвестбанк" на продажу".

Нацбанк Украины, комментируя агентству "Интерфакс-Украина" выставление на продажу Проминвестбанка, отметил, что потенциальные покупатели должны получить предварительное согласование НБУ.

Теги: #проминвестбанк #покупатели
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