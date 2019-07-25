ПриватБанк подтверждает наличие решений по спору с держателями еврооблигаций, но отмечает их частичность

Государственный Приватбанк подтверждает сообщения в прессе, что в двух текущих арбитражных разбирательствах Лондонского международного арбитражного суда (LCIA) относительно еврооблигаций, выпущенных британским SPV Credit Finance plc в сентябре 2010 и феврале 2013, арбитражным судом было вынесено Решение.

"Банк поясняет, что такие решения являются частичными (partial), и вступление их в силу зависит (среди прочего) от принятия арбитражным судом в будущем решения еще по одному аспекту арбитражного производства и результатов рассмотрения английским судом ходатайств доверительного управляющего Madison Pacific Trust Limited" – отмечается в комментарии банка в четверг.

В ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", ПриватБанк указал также, что вступление решений в силу зависит еще и от завершения определенных процессов, предусмотренных этими решениями (при условии, что решения должным образом вступят в силу) для определения держателей еврооблигаций, имеющих право на получение выплаты. Финучреждение уточнило, что это исключит определенных держателей облигаций на основании соответствующих критериев.

"Таким образом, пока решения не возлагают на банк обязательств осуществить любые выплаты любому лицу по таким решениям", – подчеркнул ПриватБанк.