Экономика

13:50 24.07.2019

НБУ во II кв. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков более чем на 4,9 млрд грн и $23,8 млн

1 мин читать
НБУ во II кв. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков более чем на 4,9 млрд грн и $23,8 млн

Национальный банк Украины (НБУ) во втором квартале 2019 года направил в правоохранительные органы четыре письма с информацией о подозрительных операциях клиентов десяти банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и $23,8 млн, говорится в сообщении НБУ на сайте.

Кроме того, НБУ проинформировал правоохранителей о масштабных финансовых операциях клиентов четырех банков на сумму около $23,5 млн и EUR57 тыс.

НБУ также направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) информацию, которая может свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, прекращения и расследования криминальных правонарушений.

НБУ уточнил, что аналогичную информацию во втором квартале он также отправил в Государственную службу финансового мониторинга Украины - в соответствии с договором о сотрудничестве и обмене информацией.

Как сообщалось, НБУ в первом квартале 2019 года направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.

Теги: #информация #нбу #нарушения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:36 24.07.2019
Банки начнут открывать новые счета клиентам по стандарту IBAN с 5 августа

Банки начнут открывать новые счета клиентам по стандарту IBAN с 5 августа

09:35 24.07.2019
АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации облгазов

АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации облгазов

19:42 23.07.2019
В штабе "Слуги народа" фиксируют затягивание процесса внесения данных в электронную систему ЦИК в ряде округов

В штабе "Слуги народа" фиксируют затягивание процесса внесения данных в электронную систему ЦИК в ряде округов

17:52 23.07.2019
Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

13:58 23.07.2019
Минюст, Минфин, ГФС и другие госорганы подписали меморандум о сотрудничестве по проверке информации о бенефициарах

Минюст, Минфин, ГФС и другие госорганы подписали меморандум о сотрудничестве по проверке информации о бенефициарах

10:56 23.07.2019
Потенциальные покупатели почти 100% акций Проминвестбанка на аукционе ПФТС должны получить предварительное согласование НБУ

Потенциальные покупатели почти 100% акций Проминвестбанка на аукционе ПФТС должны получить предварительное согласование НБУ

15:02 22.07.2019
"Слуга народа" планирует обжаловать нарушения в 10 округах с наибольшими нарушениями, в частности, по округу 64 Житомирской области

"Слуга народа" планирует обжаловать нарушения в 10 округах с наибольшими нарушениями, в частности, по округу 64 Житомирской области

10:51 22.07.2019
НБУ снизил выкуп валюты на межбанке до $40 млн

НБУ снизил выкуп валюты на межбанке до $40 млн

06:21 22.07.2019
СММ ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня на Донбассе в первые сутки действия прекращения огня

СММ ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня на Донбассе в первые сутки действия прекращения огня

22:52 21.07.2019
В КИУ отмечают вмешательство Нацполиции в работу избиркомов в 207 и 210 округах

В КИУ отмечают вмешательство Нацполиции в работу избиркомов в 207 и 210 округах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Банки начнут открывать новые счета клиентам по стандарту IBAN с 5 августа

Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

МВФ снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019г до 3,2%, резко ухудшил прогноз по экономике РФ

Суд в Украине разрешил Ощадбанку взыскать с РФ свыше $1,1 млрд убытков из-за аннексии Крыма по решению международного арбитража

"Нафтогаз" в августе снизит цену газа для промпотребителей на 7,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

ПриватБанк начнет продажу своей недвижимости на голландских аукционах

Гройсман считает августовскую цену на газ для населения предельной на этот отопительный сезон

"Нова Пошта" в I пол. открыла более 1200 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

"Укртелеком" в I пол.-2019 увеличил EBITDA на 10,8%

"Нафтогаз" предлагает техконсультации с "Газпромом" и ЕК для возобновления тразитных переговоров

Транснефть согласовала компенсацию компаниям из-за ситуации с "Дружбой" в размере $15 за баррель некондиционной нефти

Кабмин отменил лицензирование при импорте и экспорте спирта, алкоголя и сигарет

Кабмин расширил перечень платных номеров на автомобиль и установил цены до 30 тыс. грн

В Кабмине прогнозирует снижение цены газа для населения в августе минимум на 5,5%

Dish согласилась купить активы T-Mobile и Sprint, открыв дорогу к слиянию компаний

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА