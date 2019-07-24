НБУ во II кв. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков более чем на 4,9 млрд грн и $23,8 млн

Национальный банк Украины (НБУ) во втором квартале 2019 года направил в правоохранительные органы четыре письма с информацией о подозрительных операциях клиентов десяти банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и $23,8 млн, говорится в сообщении НБУ на сайте.

Кроме того, НБУ проинформировал правоохранителей о масштабных финансовых операциях клиентов четырех банков на сумму около $23,5 млн и EUR57 тыс.

НБУ также направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) информацию, которая может свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, прекращения и расследования криминальных правонарушений.

НБУ уточнил, что аналогичную информацию во втором квартале он также отправил в Государственную службу финансового мониторинга Украины - в соответствии с договором о сотрудничестве и обмене информацией.

Как сообщалось, НБУ в первом квартале 2019 года направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 3,7 млрд грн.