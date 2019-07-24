Экономика

13:29 24.07.2019

"Нафтогаз" предлагает техконсультации с "Газпромом" и ЕК для возобновления тразитных переговоров

1 мин читать
"Нафтогаз" предлагает техконсультации с "Газпромом" и ЕК для возобновления тразитных переговоров

Причины откладывать трехстороннюю встречу Украина-Россия-ЕС по обсуждению транзита газа после 2019 года после завершения выборов в Верховную Раду отсутствуют, однако перед ней необходимо провести технические консультации, считает исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Главное, что к такой встрече нужно было бы провести консультации на техническом уровне с "Газпромом" и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения (interconnection agreement) и обсуждения вариантов бронирования мощностей между "Газпромом" и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между "Газпромом" и "Нафтогазом", – написал он в Facebook в среду.

Витренко пояснил, что в таком случае появится шанс завершить трехстороннюю встречу на политическом уровне подписанием соглашений.

Представитель "Нафтогаза" отметил, что если российская сторона ждала результатов парламентских выборов в Украине для следующего раунда трехсторонних встреч по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны.

"Не будет ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За життя" – ИФ) в коалиции, и не будет Бойко премьером. Мечты не всегда осуществляются. Поэтому нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трехсторонней встречи", – подчеркнул Витренко.

По его словам, дальнейшее затягивание переговоров будет свидетельствовать, что российская сторона просто пытается выиграть время для продолжения строительства "Северного потока 2" и полного прекращения транзита через Украину.

Теги: #нафтогаз #консультации #транзит_газа #витренко #газпром
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:14 23.07.2019
"Нафтогаз" перечислил в госбюджет еще 8,2 млрд грн дивидендов за 2018г

"Нафтогаз" перечислил в госбюджет еще 8,2 млрд грн дивидендов за 2018г

18:05 22.07.2019
"Нафтогаз" в августе снизит цену газа для промпотребителей на 7,5%

"Нафтогаз" в августе снизит цену газа для промпотребителей на 7,5%

14:13 19.07.2019
Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража

12:15 19.07.2019
Украина вновь призывает РФ к скорейшим переговорам о транзите газа на условиях ЕС

Украина вновь призывает РФ к скорейшим переговорам о транзите газа на условиях ЕС

13:56 17.07.2019
Счетная палата 19 июля намерена начать проверку НАК "Нафтогаз"

Счетная палата 19 июля намерена начать проверку НАК "Нафтогаз"

13:22 17.07.2019
"Газпром" на 25% увеличил транзита газа в ЕС через украинскую территорию

"Газпром" на 25% увеличил транзита газа в ЕС через украинскую территорию

19:03 16.07.2019
"Нафтогаз" после размещения евробондов заявил о готовности в полном объеме обеспечить отчисления в госбюджет

"Нафтогаз" после размещения евробондов заявил о готовности в полном объеме обеспечить отчисления в госбюджет

19:01 16.07.2019
Размещение "Нафтогазом" евробондов позволит выполнить решение Кабмина по выплате дивидендов в полном объеме - Коболев

Размещение "Нафтогазом" евробондов позволит выполнить решение Кабмина по выплате дивидендов в полном объеме - Коболев

18:58 16.07.2019
Хозсуд обязал ОПЗ возместить "Нафтогазу" 2,2 млрд грн за потребленный газ по договору 2016г

Хозсуд обязал ОПЗ возместить "Нафтогазу" 2,2 млрд грн за потребленный газ по договору 2016г

17:02 15.07.2019
Предприятия "Нафтогаза" за 6 мес. перечислили в госбюджет почти 60 млрд грн

Предприятия "Нафтогаза" за 6 мес. перечислили в госбюджет почти 60 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Банки начнут открывать новые счета клиентам по стандарту IBAN с 5 августа

Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

МВФ снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019г до 3,2%, резко ухудшил прогноз по экономике РФ

Суд в Украине разрешил Ощадбанку взыскать с РФ свыше $1,1 млрд убытков из-за аннексии Крыма по решению международного арбитража

"Нафтогаз" в августе снизит цену газа для промпотребителей на 7,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

ПриватБанк начнет продажу своей недвижимости на голландских аукционах

Гройсман считает августовскую цену на газ для населения предельной на этот отопительный сезон

НБУ во II кв. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков более чем на 4,9 млрд грн и $23,8 млн

"Нова Пошта" в I пол. открыла более 1200 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

"Укртелеком" в I пол.-2019 увеличил EBITDA на 10,8%

Транснефть согласовала компенсацию компаниям из-за ситуации с "Дружбой" в размере $15 за баррель некондиционной нефти

Банки начнут открывать новые счета клиентам по стандарту IBAN с 5 августа

Кабмин отменил лицензирование при импорте и экспорте спирта, алкоголя и сигарет

Кабмин расширил перечень платных номеров на автомобиль и установил цены до 30 тыс. грн

В Кабмине прогнозирует снижение цены газа для населения в августе минимум на 5,5%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА