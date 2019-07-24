"Нафтогаз" предлагает техконсультации с "Газпромом" и ЕК для возобновления тразитных переговоров

Причины откладывать трехстороннюю встречу Украина-Россия-ЕС по обсуждению транзита газа после 2019 года после завершения выборов в Верховную Раду отсутствуют, однако перед ней необходимо провести технические консультации, считает исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Главное, что к такой встрече нужно было бы провести консультации на техническом уровне с "Газпромом" и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения (interconnection agreement) и обсуждения вариантов бронирования мощностей между "Газпромом" и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между "Газпромом" и "Нафтогазом", – написал он в Facebook в среду.

Витренко пояснил, что в таком случае появится шанс завершить трехстороннюю встречу на политическом уровне подписанием соглашений.

Представитель "Нафтогаза" отметил, что если российская сторона ждала результатов парламентских выборов в Украине для следующего раунда трехсторонних встреч по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны.

"Не будет ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За життя" – ИФ) в коалиции, и не будет Бойко премьером. Мечты не всегда осуществляются. Поэтому нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трехсторонней встречи", – подчеркнул Витренко.

По его словам, дальнейшее затягивание переговоров будет свидетельствовать, что российская сторона просто пытается выиграть время для продолжения строительства "Северного потока 2" и полного прекращения транзита через Украину.