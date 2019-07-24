Транснефть согласовала компенсацию компаниям из-за ситуации с "Дружбой" в размере $15 за баррель некондиционной нефти

Совет директоров "Транснефти" на заседании 24 июля утвердил порядок выплат в связи с попаданием в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ, говорится в пресс-релизе компании.

Предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти составит $15 на 1 баррель некондиционной нефти.

"При этом было подчеркнуто, что грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки", - говорится в пресс-релизе.