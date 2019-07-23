Промпроизводство в Украине в июне-2019 сократилось на 2,3%

Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3% по сравнению с июнем 2018 года, после роста в мае на 1,6%, апреле - на 5,2%, марте - на 2,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне-2019 к июню-2018 также снизилось на 1,3%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в июне сократилось на 3,7%, с учетом сезонного фактора - на 1,3%.

В целом по итогам первого полугодия 2019 года к аналогичному периоду 2018 года рост промпроизводства составил 0,5%.

Согласно данным статведомства, в перерабатывающей промышленности в июне-2019 к июню-2018 падение составило 6,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – рост 4,3%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 4,4%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.