Более 20 аграрных бизнесменов проходят в Раду

Предварительно в Верховную Раду проходят более 20 представителей аграрного бизнеса, в том числе самовыдвиженцы - Иван Чайкивский, Роман Мацола, Геннадий Вацак, Степан Ивахив, Александр Герега, Сергей Лабазюк.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 70,49% электронных протоколов, в Раду по одномандатному избирательному округу №21 в Волынской области проходит Степан Ивахив (отдали голоса 42,88% избирателей) совладелец группы "Континиум" и сети автозаправок WOG.

Самовыдвиженец Петр Юрчишин лидирует (39,59%) по округу №13 в Винницкой области. Председатель подкомитета по вопросам пищевой промышленности и торговли агропромышленными товарами комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений VIII созыва, директором агропромышленного научно-производственного предприятия "Визит". Геннадий Вацак - директор департамента маркетинга ООО "Кондитерский дом" Вацак" проходит (31,46%) в округе № 16 этой же области.

По одномандатному избирательному округу №80 в Запорожской области проходит самовыдвиженец Сергей Минько (33,19%) – основатель и генеральный директор производственно-коммерческой фирмы ООО "Мелитопольская Черешня" и мэр Мелитополя с 2015 года.

Олег Воронько от партии "Слуга народа" лидирует (38,08%) на избирательном округе №103 в Кировоградской области. Он является сооснователем ООО "Инстант Фудс Групп", занимающегося оптовой торговлей кофе, чаем, какао и пряностями, и ООО "Агротрейд Групп" (оба Днепропетровская обл.) по оптовой торговле фруктами и овощами.

По одномандатному избирательному округу №138 в Одесской области проходит Степан Чернявский (34,85%) от партии "Слуга народа". Он является конечным бенефициаром ООО "Агростар Экспорт" (Одесса) по оптовой торговле мясом и мясными продуктами.

Самовыдвиженец Олег Кулинич лидирует (37,79%) на избирательном округе №147 в Полтавской области. С 2001 года и по настоящее время он основатель сельскохозяйственного ООО "Октан". Предприятие занимается выращиванием и продажей растениеводческой продукции, а также животноводством. В предыдущем созыве занимал должность председателя подкомитетах по вопросам земельных отношений комитета.

И.о. директора госпредприятия "Зирненский спиртовой завод" Сергей Литвиненко проходит в Раду от партии "Слуга народа" с 27,48% голосов избирателей по одномандатному округу №156 в Ривненской области.

Максим Гузенко от партии "Слуга народа" лидирует (36,36%) по одномандатному округу №156 в Сумской области. Он является конечным бенефициаром сельскохозяйственного предприятия "Натон", специализирующегося на выращивании зерновых, бобовых и семян масличных культур, а также ООО "Агрохим-Партнер" по оптовой торговле химическими продуктами. Николай Задорожный от этой же партии проходит по №162 округу с 36,81% голосов избирателей. Бизнесмен является основателем ЧАО "Агрофирма Мрия" и ФХ "Миравр" (Кировоградская обл.). Обе компании занимаются растениеводством.

По одномандатному округу №163 в Тернопольской области лидирует (25,64%) замгендиректора ЧАО "Птицефабрика Тернопольская" Андрей Богданец от партии "Слуга народа". В этой же области в округе №165 проходит самовыдвиженец Иван Чайкивский (34,27%) - собственник корпорации "Агропродсервис". Николай Люшняк – директор ООО "Галич Агро-Стек" специализирующейся на оптовой торговле агрохимикатами и пестицидами, семенами и др и основатель сельхозпердприятия ООО "Золотники Агро" лидирует (31,29%) как самовыдвиженец в округе №166 в Тернопольской области.

По одномандатному округу №175 в Харьковской области от партии "Слуга народа" проходит Евгений Пивоваров (43,78%). Бизнесмен является основателей ряда предприятий, среди них – ООО "Тайфун-2000", ООО "Капсулар" и ООО "Фуд Девелопер" по производству пищевых продуктов, ООО "Обрий" по производству растительных масел и жиров, ООО "ЕДС-Смарт Энержди" по производству электроэнергии.

Самовыдвиженец Игорь Колихаев лидирует (45,46%) в округе №184 в Херсонской области. Он является директором ООО "Ланаподове-1", ООО "Украинская продовольственная корпорация" и ООО "Торговый дом "Продексим" которые занимаются растениеводством. По округу №185 проходит (30,43%) директор растениеводческого ООО "Агропроект-Юг" Владимир Иванов от политсилы "Слуга народа". Директор ЧП "Лк-Агро", специализирующегося на производстве зерновых, бобовых и семян масличных культур, Алексей Ковалев от "Слуги народа" лидирует по округу №186 (36,23%).

Сергей Лабазюк, президент группы Vitagro, как самовыдвиженец лидирует (50,12%) по одномандатному избирательному округу №188 в Хмельницкой области. Самовыдвиженец Роман Мацола, который является сооснователем пивоваренной компании "Перша приватна броварня" проходит (42,47%) по №190 округу в этой же обрасти, по округу №192 занимает лидерские позиции (45,92%) Александр Герега - совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр-К" и "Новая линия".

Экс-замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Валерий Давыденко (май 2013-го - март 2014 гг.) проходит (39,26%) по одномандатному избирательному округу №208 в Черниговской области.